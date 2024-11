Pedro Martín-Calero, director de 'El llanto': "El terror permite hablar de temas importantes desde la metáfora"

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El guionista y director Pedro Martín-Calero ha presentado este jueves en el Festival Internacional de Cine de Almería 'El llanto', su primera película en la que a partir del terror explora diferentes asuntos que van más allá del género para ofrecer al espectador una reflexión sobre asuntos de trascendencia en la sociedad.

"Nos dimos cuenta que el terror te sirve para hablar de temas importantes, pero desde la metáfora", ha manifestado el autor en rueda de prensa, donde ha explicado que tanto él como la coguionista, Isabel Peña, diseñaron una trama para que el espectador "complete la historia" y "ponga de su parte" en relación a asuntos que "a nosotros nos duelen" que se completa con la "acción" y "tensión" propia del film.

La cinta trata de "actualizar ciertos lugares comunes del cine de terror", caracterizado por una estructura "muy lineal", a fin de "sorprender" y "descolocar" al espectador, de forma los temas que se abordan, como la violencia de género, se aprovechan de esa propia estructura "en bucle" para narrar precisamente una característica de este tipo de violencia estructural.

Así, se centra más en elementos de un terror "muy psicológico" con algunos aspectos "físicos" más hacia un arriesgado final, en el que se busca un giro en el momento del clímax. "Hay gente a la que le gusta mucho, hay gente que no le gusta, no sé si nos hemos equivocado o no, pero a mí me gusta que el espectador complete un poco la historia luego en casa y la termine", ha opinado.

El director ha subrayado además la intención desde la elaboración del guion de que la película se desarrollara entre el cine de género y el cine de autor, por lo que los personajes protagonistas que encarnan las actrices Ester Expósito, Mathilde Ollivier, Malena Villa son "el motor de la película", cuya principal complejidad ha estado en el rodaje entre dos continentes.

La película, que compite en la sección competitiva del Certamen Nacional de Largometrajes 'Ópera prima', fue presentada en San Sebastián, donde se alzó con un premio a la mejor dirección, toda vez que ha pasado también por los festivales de Londres, Tokio y próximamente, París. "Estamos consiguiendo más de lo que yo pensé que íbamos a conseguir con una primera película, además de terror", ha valorado.