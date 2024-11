La película 'Intersex' se presenta en Fical (Almería) con un mensaje a favor de la igualdad de género

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'Intersex', dirigida por Antonio Aceituno, se ha presentado este martes en la Biblioteca Villaespesa, dentro del XXIII Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), en la sección 'Pantalla estrenos de cine', con el respaldo del Gobierno de España por su mensaje a favor de la igualdad de género.

La película, de 93 minutos de duración, cuenta la historia de dos jóvenes intersexuales que se enfrentan a una sociedad heteropatriarcal donde no hay cabida para su identidad sexual. Dos mujeres mayores que han estado toda su vida enamoradas deciden no esconder más sus sentimientos.

"'Intersex' nace de la necesidad de visualizar este tema que afecta a más de dos millones de personas en todo el mundo y a sus derechos. Queriendo denunciar y poner fin a las mutilaciones genitales que se siguen realizando a día de hoy en bebés y adolescentes", según ha indicado la institución provincial en una nota.

La película busca concienciar a la sociedad de las dificultades que sufren estas personas desde una asignación de identidad de género no correspondida, invasivos tratamientos quirúrgicos/hormonales o intervenciones "con un fuerte impacto a nivel físico y psicológico".

El film es una historia basada en hechos reales. Según ha indicado la Diputación de Almería, es una película "sencilla, humilde, profunda, humana, sentimental y reflexiva, cuyo mensaje llegará al corazón de todos los espectadores una historia universal en defensa de los derechos humanos".

Con música original del compositor almeriense David Miralles y canciones originales de Naina y Eduardo Fuentes, está protagonizada por Marta Cruz, Mónica Bardem, Charo Reina y Javier Hueso, "entre un gran elenco de actores".

Precisamente las actrices Marta Cruz, Mónica Bardem y Charo Reina han sido las encargadas de presentar este largometraje premiado en los festivales de México, New York y China, entre otros.

Carlos Vives, de LaOficina Producciones, ha ejercido como maestro de ceremonias. Tras dar la bienvenida, ha señalado que "es una película que habla de las personas intersex y traza otras líneas paralelas a la historia principal".

Charo Reina ha relatado que "son tres historias que convergen en un mismo camino, yo en particular tengo un papel muy bonito en el cual también se habla de la violencia de género, un tema que yo he padecido en mis carnes y que me gusto mucho que me lo ofrecieran".

Por su parte, Marta Cruz, protagonista de la película, ha explicado el papel que interpreta. "Soy María, una niña intersexual que no conoce la intersexualidad y que desde que nace hasta que la descubre, va lidiando con esto y aceptándolo, siendo una oportunidad muy bonita para mí ya que yo tampoco tenía ni idea de lo que era".

Además, Mónica Bardem ha relatado, antes de la proyección de la película, que "mi personaje es la abuela Manolita, una abuela coraje que relata muy bien la aceptación de la intersexualidad en una película llena de ternura, de valor y especialmente en un pueblo pequeño, que es el escenario de este trabajo".