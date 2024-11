Las producciones 'Oriana', 'Deseo' y '50.000' triunfan en la Gala del Audiovisual Almeriense de Fical

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción 'Oriana', de Ricardo Ibáñez Ruiz, ha recibido este miércoles el premio 'Almería, tierra de cortometrajes', mientras que 'Deseo', de Santiago Román Ospina, y '50.000', de Juan Sánchez Aguilera, han sido reconocidas en la categoría 'Maratón 48x3', durante la octava edición de la Gala del Audiovisual Almeriense celebrada en el marco de Fical.

La gala, presentada por la actriz y productora almeriense Eva Almaya, ha contado con la banda Delparaíso, que se ha encargado de poner el toque musical al evento.

Durante la presentación, Almaya ha destacado la importancia de las personas detrás del cine. "Para que haya películas, tiene que haber personas que las imaginen y las hagan. Personas con vocación, pasión y un profundo conocimiento del cine", ha asegurado.

La distinción 'Almería, tierra de cortometrajes', "pone en valor a todos esos cortos almerienses que no se pudieron ver el año pasado en concurso, pero que también son seña de identidad de Fical", según ha indicado la institución provincial en una nota.

Bruno Jiménez ha recogido el premio en representación del equipo del cortometraje y ha resaltado la dedicación de Ricardo Ibáñez, quien no ha podido asistir al acto al estar inmerso en otra producción. "Afortunadamente, él me considera uno de sus grandes actores, y he tenido la suerte de trabajar con él en numerosas ocasiones", ha declarado Jiménez.

También ha subrayado la profesionalidad de 'Ricky', a quien ha descrito como "un gran talento, tanto en el guion como en la dirección y detrás de la cámara".

Por su parte, en la categoría 'Maratón 48x3', se han presentado películas creadas en un plazo de tres jornadas de 48 horas. Este proceso incluye la escritura, el rodaje y el montaje, con una premisa temática revelada en el último momento y bajo la supervisión de Nico Fernández.

Los trabajos premiados, 'Deseo' y '50.000', han obtenido galardones de 1.500 y 800 euros, respectivamente, en una edición centrada en 'Torremolinos 73', el primer largometraje de Pablo Berger.

El cineasta, además de supervisar los guiones presentados a concurso, ha actuado como tutor de los proyectos e impartido un taller de guion para los participantes.

Santiago Román Espina ha recogido, junto a su equipo, el galardón que celebra su compromiso y trabajo cultural. "Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir un poco más de todo", ha señalado Román, en referencia al compromiso de las instituciones con el desarrollo cultural.

Procedente de Carboneras, Román ha hecho un llamado especial a los ayuntamientos para que apuesten más por la cultura en las zonas rurales. "La cultura es arte, música, cine, teatro, y debería llegar también a los espacios rurales, no solo a la capital", ha defendido.

Antes de desvelarse los nombres de las producciones premiadas en esta sección, el público que ha llenado el Teatro Cervantes ha podido ver estos títulos y también otros tres seleccionados de los trece presentados en total: 'Vagos y maleantes', 'Hasta dónde' y 'Mariano Salvador España'.

FINANCIACIÓN PARA CUATRO PROYECTOS ALMERIENSES

Desde la institución provincial han destacado que "apoyar el cine almeriense es programarlo, proyectarlo, verlo y difundirlo. Pero antes de todo ello, hay que tener en cuenta que hacer cine cuesta dinero, y el principal apoyo al cine es el económico".

Asimismo, la Diputación ha señalado que por este motivo "Fical premia a los cuatro proyectos, dos de corto y dos de largometraje, con mayor potencial por su calidad, valor artístico y originalidad, así como por la viabilidad, el rodaje en la provincia de Almería y la contratación de profesionales nacidos o residentes en la provincia".

Una distinción que en su primera categoría lleva la denominación de 'Kiko Medina', "motor del cine almeriense". En la sección de largometrajes y con una dotación económica de 17.000 euros, el primer premio ha sido para 'Reflejos de la casa verde', de Nadadora Films SRL.

Su homólogo de palmarés en la categoría de cortometrajes y con una dotación económica de 8.000 euros ha sido para 'Interferencias', del productor y guionista Francisco Villegas.

El elenco de esta sección se ha completado con 'Manuel García Ferré, un viaje con billete de vuelta', de Ana Producciones SLU, como segundo premio de proyectos de largometrajes, dotado con 10.000 euros; y con 'El Método M.O', en la de cortos, producida por Rocío Salas Juárez y con un respaldo a la financiación de 6.000 euros.

BRIANEITOR, 'LOS FARAD' Y ALEXIS MORANTE

El 'gamer', youtuber y actor con más de dos millones de seguidores en TikTok, Brianeitor, nominado el año pasado al Goya al Mejor Actor Revelación, ha sido galardonado con el Premio de la Academia de Cine de Andalucía. "Con su habitual cercanía y sentido del humor el ejidense se ha mostrado muy feliz por el reconocimiento".

El youtuber ahora convertido en actor ha asegurado que "el mérito no es solo mío; los valores de la superación los aprendí de mi padre, quien siempre me ha apoyado y educado". "Nunca me he sentido triste por mi enfermedad, siempre he salido adelante gracias a lo que aprendí de él".

"Hace dos años, cuando me adentré en la interpretación, no lo esperaba, pero me he enamorado de este mundo. Espero seguir muchos años más disfrutándolo", ha añadido.

El último reconocimiento, entregado por el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, ha sido el Premio Especial de Series 'Filming Almería' que ha recaído en esta edición en la serie 'Los Farad', una historia que se ambienta en la Marbella de los años ochenta.

El premio 'Filming Almería' reconoce a producciones que siguen utilizando Almería como escenario. "La versatilidad del paisaje almeriense queda reflejada en las localizaciones que aparecen integradas a lo largo de los ocho capítulos de esta serie bien acogida por la audiencia".

Tras la foto de familia habitual, la velada se ha cerrado con la proyección de la película '¿Es el enemigo? La película de Gila', que hace un recorrido por la figura de uno de los cómicos más importantes del siglo XX en España.