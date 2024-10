Puesta de largo de la primera edición del festival 'Otoño y Sal' en Níjar (Almería)

NÍJAR (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

Rodalquilar y el término municipal nijareño han acogido este fin de semana la puesta de largo de la primera edición de 'Otoño y Sal', un festival 'bouquet', "de formato reducido y con encanto", organizado por el Ayuntamiento de Níjar y que ha contado con el apoyo de la Diputación Provincial, Junta de Andalucía, Estrella Levante y la Fundación Music For All. El estreno ha estado avalado por la música de Ara Malikian, Depedro, María Peláe, Rodrigo Cuevas y The Skatalites el sábado; y de Mikel Erentxun en la matinal de domingo. Además, ha contado con actividades relacionadas con el respeto al medioambiente y también una importante difusión de la gastronomía y artesanía de la zona.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Almudena Morales, ha resaltado que "esta primera edición del Festival 'Otoño y Sal' está siendo todo un éxito. La celebración de este evento es una referencia entre festivales que son responsables social y medioambientalmente. Además, 'Otoño y Sal' es una cita que contribuye a la desestacionalización turística de la joya turística del destino Costa de Almería, el Parque Natural Cabo de Gata Níjar", según lo recogido por la Diputación en una nota.

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha señalado en la presentación que "queríamos que Níjar se incorporara al circuito de festivales que hay en España pero no queríamos hacerlo de cualquier manera. Hemos querido hacerlo con un formato muy cuidado, con un cartel que recoja distintas sensibilidades musicales, dando realce a nuestra artesanía, nuestro respeto medioambiental y nuestra gastronomía y haciéndolo además de con la garantía de calidad que le da Crash Music a todas sus producciones, además con el añadido de las medidas inclusivas de la Fundación Music For All".

El festival ha contado con actividades de concienciación sobre el medioambiente con Grupo Hozono, como la charla 'Cuidemos nuestro Parque Natural: recogida de residuos'. En la zona gastronómica hubo una buena representación de productos y platos almerienses, entre los que no faltó el trigo de Almería con morcilla e hinojos, migas, arroz, carne al ajillo, fritailla, además de jamón, queso, embutidos o papas a lo pobre.

Con el objetivo de reducir al máximo el uso del transporte personal, 'Otoño y Sal' contó también con dos rutas distintas para sus líneas de buses lanzadera. La primera, con dos horarios de salida y de regreso desde Las Negras y, la segunda, con hasta tres opciones horarias de salida y regreso desde San José, haciendo parada en El Pozo de los Frailes, Los Escullos y La Isleta del Moro.