'Rabios@', el proyecto galardonado en Fical 2020, llegará a los cines en el primer semestre de 2025

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción 'Rabios@', que obtuvo el premio al proyecto en la Gala del Audiovisual Almeriense de Fical 2020, llegará a las salas comerciales en el primer semestre de 2025, según ha anunciado la organización en una nota.

Según han manifestado, la película "ya es casi una realidad" a disposición del público, según han avanzado su director y guionista, Luis María Fernández, en un acto junto con los productores Eva Almaya y José Alberto Sánchez, y el actor principal José Luis García-Pérez.

La cinta nace con vocación internacional "por lo potente de su propuesta, narrativa y también su escenario, el desierto de Tabernas en todo su esplendor, convirtiéndose en un personaje solemne, indiscutible", han asegurado.

El film parte del personaje de Marco (José Luis García-Pérez), quien amanece encadenado a la cruz de una solitaria tumba en medio del desierto. "No recuerda nada ni sabe quién ha podido hacerle algo así, y menos teniendo en cuenta que esa misma mañana iba a celebrarse su propia boda".

A punto de morir deshidratado, aparece la destartalada furgoneta de Ventura (Patricia Ross), "una vendedora ambulante que solo tiene dos reglas en su negocio: no fía nada ni hace excepciones con nadie" si bien una llamada le desvela qué hay dentro de esa tumba, lo que "desata la tormenta".

La producción, que cuenta con los cameos de Eva Almaya y de Víctor Clavijo, al final de los 90 minutos da un "inesperado giro" que "completa el sentido metafórico de una película de emociones fuertes", según ha indicado el director.

"Hemos querido que se mueve en esos terrenos de películas como 'La última llamada' o 'Buried'. Al final es un tipo que está encadenado 25 minutos a una cruz en medio del desierto, que luego aparecerá otro personaje con quien tendrá un duelo a muerte y después con ese giro final tan sorprendente y todo ello ante el testigo de ese tercer personaje que es el desierto", ha dicho el director.

La actriz y productora almeriense Eva Almaya se ha mostrada "muy feliz y satisfecha" ya que "me hace mucha ilusión que mi estreno como productora haya sido en mi tierra, con equipo almeriense de primerísimo nivel y viniendo además de ganar aquel premio en 2020. Creo que de alguna manera somos ejemplo de que se puede conseguir, de que los proyectos pueden salir adelante y la ayuda de ese apoyo de Diputación abrió muchas puertas".

Almaya, sobre la localización, ha dicho que "fue relativamente fácil que el director de la película encontrara el lugar idóneo, aunque es cierto que cada vez que visitábamos otro también le gustaba. Lo difícil fue decidirse entre tantos buenos".

García-Pérez, por su parte, ha asegurado que "fue imposible no enamorarse del guion con una historia que ofrece tantas posibilidades para un actor y como desafío narrativo. Pero la gran sorpresa fue en cómo me ayudó el propio desierto a multiplicar el personaje, me ayudó y le estoy profundamente agradecido, porque yo estaba encadenado todo el día, porque tardaba más en quitarme todo de toma a toma que lo que podía descansar y todo eso ayudó a la degradación física y emocional que también tiene el personaje".

José Alberto Sánchez ha sido contundente al afirmar que "es uno de los mejores papeles de toda su carrera". Sobre el rodaje ha recordado que "nos llovió un día, que con la de tiempo que llevaba sin llover allí que lo hiciera en junio fue como un milagro, que alguno que otro más hubo durante el rodaje". También ha agradecido a Mini Hollywood por su acogida, "ya que fue nuestra oficina de producción y avituallamiento todos esos días y nos acogieron muy bien".

El director ha incidido en que "creemos que la película tiene una vocación internacional muy fuerte, por lo que se cuenta, cómo se cuenta y dónde se cuenta. Queremos que el mundo entero se pregunte dónde está rodada la película", ha concluido.