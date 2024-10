Un total de 28 series optan a los premios del Certamen Nacional de Series de TV de Fical en Almería

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que regresa del 15 al 24 de noviembre a la capital almeriense, celebra su Certamen Nacional de Series de TV con una selección de 28 series que competirán en las doce categorías a concurso.

Según ha indicado Diputación en una nota, esta sección competitiva, que se celebra por cuarto año consecutivo, "ha crecido tanto en trabajos inscritos como en el número de trabajos seleccionados". "Este año se repartirán 14 trofeos y 42.000 euros en premios para los ganadores de cada una de las categorías a concurso".

En la sección Ópera Prima del décimo aniversario han sido seleccionadas doce películas que optarán a los diferentes premios del certamen, un total de seis con una dotación económica global de 36.000 euros. Los premios que se decidirán en esta sección de Fical son: Mejor Serie Drámática, Mejor Comedia, Mejor Mini Serie o largometraje original, Mejor Serie de Emisión Diaria, Mejor 'Showrunner', interpretes masculino y femenino en Drama, comedia o Miniserie y premio a la serie más popular.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha afirmado que "es el cuarto año en el que nuestro festival mantiene este especial vínculo con las series, formato en auge en los últimos años y, de forma especial, en la producción audiovisual española".

Además, ha destacado que "gracias a las cadenas de televisión, plataformas digitales, productoras y el talento de nuestros creadores nos encontramos en el mejor momento de la historia para la ficción seriada y documental de nuestro país. En ningún otro contexto de la historia se habían realizado ni tantas series ni de tanta calidad como en la actualidad".

Asimismo, Morales ha asegurado que "este año se han mejorado las cifras de inscripción, lo que se convierte en una prueba inequívoca de que Fical se ha convertido en un referente para las productoras españolas. Todas quieren que sus trabajos estén en nuestro certamen".

Según ha manifestado la Diputación de Almería, este año se han presentado al concurso 44 series por las 30 del año pasado. De entre todas estas se han seleccionado 28 que se reparten las diferentes nominaciones de las distintas categorías donde encontramos las mejores series y las plataformas, cadenas y productoras más importantes de nuestro país. "Las series nominadas en Fical son una prueba irrefutable del buen momento por el que pasa este formato en nuestro país y una fiel representación de su calidad y variedad", ha añadido Morales.

Por su parte el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha indicado que "siempre es un placer estar en una convocatoria que tiene que ver con nuestro Festival Internacional de Cine, un enorme atractivo cultural y también turístico para nuestra ciudad y provincia, el cual ya tenemos a la vuelta de la esquina". Además, el edil ha añadido que "sin duda fue un acierto la apuesta de la dirección de Fical hace unos años de incluir una sección de Series dentro de la programación del festival".

El delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Almería, Juan José Alonso, ha explicado , con respecto a las series de TV, "que este apartado nos fortalece y amplía el alcance del Festival abriendo nuevas posibilidades para el cine, la Televisión y el Turismo Cinematográfico". "Este Certamen contribuye a consolidar Almería y Andalucía como destino de referencia y es un escaparate para el talento local", ha añadido.

Del mismo modo, ha asegurado que "desde la Junta de Andalucía somos plenamente conscientes del papel fundamental que desempeñan las artes y la cultura en nuestra sociedad. Fical es un claro ejemplo de como el cine puede servir como motor de dinamización cultural y turística, acercando Almería a creadores y espectadores de todo el mundo, y resaltando, una vez más, el potencial de nuestra tierra como escenario y espacio creativo".

El director de Fical, Enrique Iznaola, ha aseverado que "fuimos pioneros en la introducción de las series a concurso" y ha agradecido a cadenas, producciones y plataformas que hayan apostado por el Festival. "Este año hay 13 categorías a concurso a las que se suma el Premio del Público, el hecho del crecimiento exponencial que estamos experimentando demuestra que vamos por el buen camino", ha destacado Iznaola.

Del mismo modo, ha indicado que el jurado de esta sección competitiva estará compuesto por el actor Antonio Pagudo, la directora y actriz Mabel Lozano, que preside el jurado, el guionista y director Rafael Cobos, así como Alfonso Sánchez, actor y director; y la guionista Marta González de Vega.

NOMINACIONES IV FESTIVAL DE SERIES DE ALMERÍA

En la categoría de Mejor Serie Dramática, el IV Festival de Series de Almería ha nominado a 'Beguinas' de Atresmedia, la cuarta temporada de 'Entrevías' de Mediaset, la primera temporada de 'Eva y Nicole' también de Atresmedia, 'Marbella' de Movistar Plus+ y 'Memento Mori' de Prime Video.

Por otro lado, en la categoría de Mejor Serie de Comedia, compiten 'Celeste' de Movistar Plus+, 'Detective Touré' de TVE, 'El otro lado' de Movistar Plus+, 'Muertos SL' también de Movistar Plus+ y 'Un nuevo amanecer' de Atresmedia.

En cuanto a Mejor Miniserie o Largometraje Original, las nominaciones incluyen 'Cristóbal Balenciaga' de Disney+, 'El marqués' de Mediaset, 'Las abogadas' de TVE, 'Los años nuevos' de Movistar Plus+ y 'Querer' también de Movistar+.

Para la categoría de Mejor Serie de Emisión Diaria, el festival ha reconocido a la tercera temporada de 'La promesa' de TVE, 'Regreso a Las sabinas' de Disney+, 'Sueños de libertad' de Atresmedia y 'Valle salvaje', una coproducción entre TVE y Netflix.

Los nominados en la categoría de Mejor 'Showrunner' o Creador de Serie Dramática incluyen a Rómulo Aguillaume y Claudia Pinto por 'Beguinas', David Bermejo por 'Entrevías', David Molina, Antonio Hernández y Álvaro Vicario por 'Eva y Nicole', Dani de la Torre y Alberto Marini por 'Marbella' y Luis Larranz y Marco A. Castillo por 'Memento Mori' de Prime Video.

En cuanto a los 'Showrunners' o Creador de Serie de Comedia, destacan Diego San José por 'Celeste', Berto Romero por 'El otro lado', David Sainz y Enrique Lojo por 'En fin', Alberto Caballero por 'Muertos SL' y José Corbacho por 'Un nuevo amanecer'.

Respecto a las nominaciones por productores, Movistar Plus+ lidera con 23 nominaciones gracias a títulos como 'Los años nuevos', 'Muertos S.L.' y 'Celeste'. Atresmedia cuenta con 16 nominaciones, con producciones como 'Beguinas' y '¿A qué estás esperando?'. Por su parte, Disney+, Amazon Prime Video, Mediaset, TVE y Netflix han recibido siete, cuatro, siete, seis y dos nominaciones, respectivamente.