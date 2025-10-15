Velefique (Almería) acoge la VII edición del 'Veleficuento' del 24 al 26 de octubre

ALMERÍA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VII edición de 'Veleficuento' volverá a transformar Velefique (Almería) en un "escenario de cuento" entre los días 24 y 26 de octubre, con un programa cultural que combina la tradición oral de los vecinos del municipio con las voces de narradores del panorama nacional.

En una nota, la Diputación Provincial ha informado de que en esta edición participarán Nono Granero, Paula Mandarina, Noelia Camacho y Diego Reinfeld, entre otros, quienes ofrecerán talleres, rondas de cuentos y actividades para todas las edades.

'Veleficuento' se ha consolidado como un "referente cultural en la comarca de Filabres-Alhamilla, atrayendo cada año a numerosos visitantes". Durante tres días, calles, plazas y espacios públicos se convertirán en escenarios de fábula con propuestas lúdicas y didácticas que "fomentan la creatividad, la imaginación y la participación vecinal".

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que "desde el Área de Cultura de la Diputación Provincial de Almería presentamos una de las actividades más importantes, pero sobre todo una de las que más cariño tenemos: el 'Veleficuento'".

"Los próximos 24, 25 y 26 de octubre todos los almerienses tenemos una cita ineludible en el municipio de Velefique, que volverá a transformarse en un cuento a todo lo grande", ha señalado.

Morales ha agradecido el esfuerzo del Ayuntamiento y de todos los implicados en la organización del festival. "Hay que reconocer el gran trabajo que realiza el consistorio desde hace siete años para que esta propuesta cultural se haya convertido en un referente, no solo en la provincia, sino también a nivel nacional", ha afirmado.

La diputada ha subrayado que el evento "ha conseguido atraer a niños, familias y visitantes de fuera de Almería para disfrutar de un fin de semana mágico donde escritores, narradores y público de todas las edades se dan la mano para descubrir un mundo de fantasía y tradición oral".

Por su parte, el alcalde de Velefique, Rafael García, ha afirmado que "gracias al apoyo de la Diputación de Almería, del Área de Cultura y, en especial, de su diputada Almudena Morales, celebramos ya la séptima edición del 'Veleficuento'", un evento que "se ha consolidado como una cita imprescindible para nuestro pueblo".

"El 'Veleficuento' es una magnífica excusa para dar a conocer Velefique y poner en valor el papel de los pequeños municipios a través de la cultura, que es una de las mejores herramientas para proyectar nuestra identidad y atraer a nuevos visitantes", ha añadido el alcalde.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Velefique, María del Mar Segura, ha expresado la ilusión con la que el municipio prepara cada nueva edición de este festival y ha asegurado que "'Veleficuento' es para nosotros un proyecto muy emocionante y cada año más ilusionante, porque así nos lo transmiten las familias y los niños que participan".

Segura ha añadido que "ya se ha convertido en una auténtica marca cultural registrada, algo que comprobamos cada año cuando contactamos con los autores, narradores y talleres, que nos trasladan su entusiasmo por formar parte de esta iniciativa".

TRES DÍAS DE CUENTOS, TALLERES Y NARRACIONES AL AIRE LIBRE

El programa del VII 'Veleficuento' se desarrollará del 24 al 26 de octubre con una completa agenda de actividades dirigidas a todos los públicos. La jornada inaugural, el viernes 24, comenzará con la bienvenida a los escolares del CEIP San Luis de Almería y continuará con 'Un paseo de cuento', protagonizado por Paula Mandarina, Noelia Camacho y Diego Reinfeld en la Plaza de la Constitución.

A mediodía, Nono Granero ofrecerá una visita dinamizada por la exposición 'Cuando el mapa nos habla', y por la tarde los más pequeños participarán en el taller infantil 'Boombook', también con Paula Mandarina. La jornada concluirá con una ronda de cuentos en el Lavadero, en la que intervendrán los principales narradores invitados.

El sábado 25 tendrá lugar la presentación oficial del festival en la Plaza de la Constitución, seguida de un encuentro con autoras y varios talleres creativos. Entre las escritoras participantes figuran Sonia Cruz, Silvia Martín y Mamen Puertas, mientras que los talleres estarán a cargo de Carmen Fernández en ilustración, Paqui Gálvez en manualidades y Patricia en chapas de cuento.

El domingo 26, el municipio volverá a convertirse en un "escenario de fábula" con actividades al aire libre y narraciones compartidas entre vecinos y visitantes, que pondrán el broche final a un fin de semana dedicado a la tradición oral, la creatividad y la imaginación.