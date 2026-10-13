Velefique (Almería) celebrará una nueva edición del Veleficuento del 21 al 25 de octubre

Presentación de Veleficuento. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Velefique (Almería) celebrará del 21 al 25 de octubre una nueva edición del Veleficuento, un festival que tiene como eje la narración oral y que durante cinco días llena de cuentos las calles y plazas del municipio.

La programación incluye paseos de cuento, talleres, espectáculos de teatro y de música, encuentros con autoras y juegos tradicionales, con propuestas para escolares, familias y público adulto, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

Los tres primeros días del festival están pensados para el público escolar. A las 10,00 horas, la Plaza de la Constitución recibirá a los alumnos de los CEIP Santa Isabel de Almería, Madre de la Luz de Almería y San Sebastián de Fiñana. A las 10,30 comenzará 'Un paseo de cuento', con Paula Mandarina, Juan Villén, Victoria Siedlecki y Momi Ogalla, y a las 12,00 horas el teatro acogerá 'Un mago con mucho cuento', de Pedro Lucas.

El viernes 23 habrá además actividades por la tarde y por la noche. A las 18,30 horas, Paula Mandarina dirigirá el taller infantil 'Cuentos en cajita' en el Salón Social, junto al Ayuntamiento. A las 21,00, la Plaza de la Constitución será el escenario de 'Un paseo de miedo', con cuentos de Paula Mandarina, Victoria Siedlecki, Momi Ogalla y Juan Villén. Se recomienda participar con linterna y ropa de abrigo.

El sábado 24 será la jornada central. Arrancará a las 10,45 horas, en la Plaza de la Constitución, con la bienvenida y la presentación del Veleficuento 2026. A continuación, de 11,15 a 13,45 horas, tendrá lugar el encuentro con autoras y talleres: Pilar López presentará 'Atrévete con la prehistoria', Dori León 'Theo y las mariposas azules' e Inma Cazorla 'Yo puedo'.

Habrá también los talleres 'El susurrador de cuentos' (Paqui Gálvez), 'El árbol de los cuentos' (Amina Pallarés) y 'Una historia muy gatuna' (Silvia Martín), un Espacio Behappy con cuentos para bebés de cero a tres años y un taller de expresión artística, y un espacio de ilustración con 'Retratos en familia', de Mar Gregorio, junto a la librería La Tarara.

La mañana del sábado incluirá, además, 'Un rincón de cuentos', con Juan Villén, de 11,30 a 13,30 horas en la calle Almería, y dos sesiones de 'Un paseo de cuento', de 11,30 a 12,15 y de 12,30 a 13,15, con Paula Mandarina, Victoria Siedlecki y Momi Ogalla. A las 12,45 horas, el Teatro acogerá 'Un mago con mucho cuento', de Pedro Lucas, y desde las 13,30 y hasta las 16,30 la zona de la piscina municipal se llenará de juegos tradicionales.

Por la tarde del sábado, a partir de las 16,30 horas, la programación se multiplicará. El Teatro repetirá 'Un mago con mucho cuento', Victoria Siedlecki y Momi Ogalla ofrecerán otro 'Paseo de cuento' en la plaza, Paula Mandarina dirigirá el escape room 'El laberinto de Alicia', para jóvenes de 9 a 16 años, en el Salón Social, y María García impartirá el taller 'A gustico' en el coworking. A las 18,00 horas, la Plaza de la Constitución acogerá el espectáculo musical 'Descabezadas. Camino a la cumbia', del Proyecto Caravana.

El domingo 25 cerrará el festival con 'De pueblo a pueblo', una propuesta de ASOMU Teatro dirigida por Diego Armando Alias, que se representará en la Plaza de la Constitución a las 10,00, a las 11,30 y a las 13,00 horas. Las plazas son limitadas y las inscripciones están abiertas en el teléfono 950 36 53 72, de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas, o en veleficuento@gmail.com.

Las plazas de 'Un mago con mucho cuento' del sábado, del escape room y del taller 'A gustico' son limitadas, y las entradas se recogen en el punto de información de la Plaza de la Constitución, que estará abierto el sábado 24 de 10,00 a 14,00 horas.

La vicepresidenta de la Diputación y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha invitado a los almerienses a acercarse a Velefique durante esos días, ya que se convertirá "en un auténtico pueblo de cuento" en los que por unos días "podremos volver a ser niños a través de las historias".

La diputada ha agradecido su trabajo a quienes hacen posible el festival y a los "voluntarios, a los artistas y artesanos que nos acompañarán estos días". Ha valorado también la amabilidad de los vecinos de Velefique con quienes visitan el municipio durante esos días.

Por su parte, la alcaldesa de Velefique, María del Mar Segura, ha animado a vecinos y visitantes a participar de los cinco días que dura el evento. "Invito a vecinos, familias y a todos los que quieran acercarse a que vengan, escuchen y se dejen llevar. Y a quienes nos visitan, les digo que aquí van a encontrar un pueblo con las puertas abiertas".