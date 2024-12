Víctor Casado se corona en el destino Costa de Almería como campeón de España Profesional Senior

ALMERÍA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El golfista Víctor Casado ha incrementado su palmarés con el triunfo en el Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior, un título que ya cayó en su poder en la edición de 2018. Adicionalmente, en categoría Súper Senior (mayores de 65 años), el gaditano Juan Quirós ha sumado su cuarto título consecutivo.

Así lo ha informado en una nota la Diputación de Almería, que ha explicado que su vicepresidente, Fernando Giménez, y el alcalde de Vera, Alfonso García, han visitado los últimos minutos de una competición que, según destaca la institución provincial, ha consolidado Almería como la cuna para la práctica del golf.

Subcampeón de España Sub 18 en 1985, Casado fue ganador de una prueba del Circuito Nacional en La Herrería en 1991, subcampeón de España de Profesionales en 2003 y dos veces subcampeón de España en esta categoría Senior (2020 y 2021). En palabras de la Diputación, ha vuelto a poner de manifiesto la calidad de su juego "en una edición trepidante, celebrada con éxito en el recorrido de Valle del Este".

Además, ha subrayado que la final ha sido "para enmarcar", con cinco ganadores del torneo entre los seis primeros, siendo el líder a primera hora, Rafael Benítez, el único que no había levantado la copa. Esa proximidad entre campeones "generó una última vuelta increíblemente atractiva, emocionante y con muchas posibilidades de que se forzara el segundo 'play-off' en la historia de la prueba, tras el que se jugó en 2014 entre Pedro Linhart y Domingo Hospital".

Esta victoria, "merecida", a juicio de Santi Luna, su principal rival, permite a Víctor Casado llenar su maleta de optimismo y acudir también a la Escuela del Legends, que va a contar con varios jugadores españoles que quieren competir en Europa la próxima temporada, ha explicado la Administración provincial.

Víctor Casado lo analizaba asegurando que "creo que he fallado tres calles en todo el torneo y hoy he cogido los 14 'greenes'... Si el 'putt' responde, lo normal es hacer pocas y aspirar a ganar". Hoy, igualando la mejor tarjeta del día con Balmaseda, Víctor Casado cumplió todo ese ciclo de normalidad.

El gaditano Juan Quirós no dejó lugar a la sorpresa en la final del Campeonato de España de Profesionales Súper Senior. Salió a la final con un margen de dos golpes y terminó con cinco de ventaja pese a firmar 'bogey-bogey' en los dos hoyos de cierre, sumando su cuarta victoria consecutiva "y las que pueda conseguir en el futuro", como aseguró.

"Ahora iré a la Escuela del Legends Tour (circuito senior europeo), a ver si hay suerte. Hay muchos que me han estado animando y ayer mismo hice la inscripción. La verdad es que me encuentro fuerte y bien de juego y me voy a dar otra oportunidad en Europa", señaló el cuatro veces campeón de España Súper Senior.

Cuando se le pregunta si comenzó el día con el convencimiento de su victoria, Juan Quirós afirma que "puede haber gente que piense que con dos golpes que tenía de margen ya estaba el torneo decidido, pero no es así. Hay gente que juega muy bien, como Txomin, como Emilio, que te la pueden liar en cualquier momento. Es verdad que yo no he fallado y he seguido jugando al golf como hace años que no lo hacía, pero he salido concentrado".

Txomin Hospital volvió a terminar segundo. "Es imposible ganar a Juan. Calle, 'green', un 'putt' que entra y ya está. Ha jugado muy bien y yo, hoy, he tenido mi peor día, así que no podía haber lucha", ha lamentado. Emilio Rodríguez, doble campeón de España en la categoría senior, ha ironizado sobre Quirós que "deberíamos jugar con hándicap contra él, para poder presentarle batalla".

APUESTA POR EL DESTINO 'COSTA DE ALMERÍA'

El vicepresidente de la Diputación ha resaltado la importancia de que la Real Federación Española de Golf consolide su apuesta, según señala, por el destino 'Costa de Almería' en la celebración del último torneo de Golf del año en la provincia.

"Estamos ante un circuito que nos posiciona como un destino versátil y capaz de albergar grandes eventos deportivos los 12 meses del año", ha indicado.

Del mismo modo, ha destacado que esta cita ha comprobado la idoneidad de diferentes campos de la provincia mostrando también la versatilidad, a su juicio, de los campos de golf almerienses: de interior, junto al mar y hasta desérticos.

La institución provincial ha señalado que Valle del Este ha acogido la celebración del Campeonato de España de Profesionales Senior Masculino por primera vez en su historia, "una decidida apuesta que pone de manifiesto la idoneidad de la provincia de Almería para la organización de eventos golfísticos del máximo nivel, una de las actividades con que la Diputación de Almería quiere promocionar su amplia oferta turística".

"Ubicado en la localidad de Vera, Valle del Este fue inaugurado en el año 2002, diseñado por José Canales, con un trazado de 18 hoyos distribuidos entre lagos, palmeras y zonas semidesérticas que configuran rincones de gran belleza", ha puesto en valor la Diputación.

Por último, ha detallado que el Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior Masculino cuenta con el patrocinio principal de la Diputación Provincial de Almería a través del destino 'Costa de Almería'. Además, apoyan la celebración del torneo el Ayuntamiento de Vera, la Real Federación Española de Golf, la Real Federación Andaluza de Golf, el Consejo Superior de Deportes y Valle del Este Golf Resort.