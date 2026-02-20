We Love Flamenco saldrá de Sevilla para tender su pasarela en el claustro de la Catedral de Almería

Presentación de la pasarela We Love Flamenco en Almería - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La pasarela de moda We Love Flamenco saldrá de Sevilla por primera vez en su historia para celebrar un evento especial el próximo 11 de abril en el claustro de la Catedral de Almería, que servirá de escaparate para la marca 'Talento almeriense'.

Los diseñadores de la tierra tendrán la oportunidad de mostrar sus creaciones en esta cita que se lleva a cabo gracias al acuerdo entre la Diputación Provincial, 'We Love Flamenco' y la marca 'Talento almeriense'.

El Teatro Cervantes de Almería ha acogido el acto de presentación de esta actividad en la que la pasarela de Almería tendrá dos bloques donde los 38 diseñadores más destacados de la edición de 2026 presentarán una creación inspirada en la provincia de Almería.

Tras un espectáculo flamenco, llegará el turno de los creadores de 'Talento almeriense': los diseñadores Curro Ruiz, Verónica de Sandoval, Loreto Martínez, La Faraona y Mar y Eva Archilla, que pondrán su arte, personalidad y sentimiento almeriense al primer We Love Flamenco by Talento Almeriense. El evento tendrá capacidad para 400 espectadores y las localidades saldrán a la venta en https://weloveflamenco.es/.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha valorado que en los apenas cinco meses de vida de 'Talento almeriense' "se han conquistado grandes hitos que demuestran la importancia y necesidad de este ilusionante proyecto".

"Que podamos contar con una marca impulsada por la Diputación de Almería para difundir y promocionar el trabajo creativo de nuestros diseñadores y artesanos. Que en grandes citas como We Love Flamenco la provincia de Almería participe con una marca que une e identifica el arte que se crea en nuestra tierra, sin complejos y con orgullo", ha dicho.

Asimismo, García Alcaina ha manifestado que "esta marca es solo un reflejo del arte y la magia que los creadores sois capaces de dar vida a través de vuestras manos e ingenio. Y ahí tiene que estar la Diputación de Almería a vuestro lado para que podáis llegar más lejos y tengáis foros donde vuestras creaciones brillen con la fuerza que se merecen".

Que We Love Flamenco tenga una pasarela en Almería sirve permitirá reivindicar, según el presidente, "el trabajo de las empresas y profesionales que forman la marca; el poder inspirador de la provincia y, al mismo tiempo, el patrimonio al fundir la moda más actual en un espacio tan potente y con tanta historia como el claustro de la Catedral de Almería".

García Alcaina ha valorado que este gran evento de moda en Almería "nos posiciona en un destacado puesto en el mapa nacional de la moda y la cultura como gran escaparate de 'Talento almeriense'".

Por su parte, la modelo y empresaria Laura Sánchez ha remarcado que es la primera vez que We Love Flamenco, como marca, sale de Sevilla coincidiendo con su 14 cumpleaños. "Estamos muy felices de estar en Almería. Me he quedado asombrada con los espacios que hay aquí porque ha sido difícil elegir donde vamos a hacer esta primera edición y el claustro de la Catedral es un marco incomparable".

En esta línea, el también impulsor Javier Villa ha mostrado su "ilusión" por "lo que va a ser un gran evento que puede tener una trayectoria fuerte. Es muy interesante que una institución pública como la Diputación de Almería apueste y apoye el talento porque los creadores de moda nacen como talento. Es muy interesante y gratificante".

'Talento almeriense' se presentó en sociedad en septiembre de 2025 y, desde entonces, más de 150 empresas y profesionales de los campos de la moda, el diseño, joyería o artesanía se han sumado a ella.

En este tiempo se ha sellado una alianza con la Asociación de Creadores de Moda de España, se ha presentado el I Certamen de Jóvenes Promesas y participado en eventos como We Love Flamenco o Simof dejando muy buenas sensaciones. Y más adelante la marca provincial volverá a estar presente en las pasarelas nacionales más importantes.