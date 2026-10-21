Colaboración financiera de Diputación de Sevilla destinada a colectivos vulnerables y para prevenir inundaciones

El presidente de Diputación preside la Junta de Gobierno del organismo provincial - DIPUSEVILLA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha celebrado sesión de su Junta de Gobierno, en la que se han aprobado diferentes colaboraciones económicas con las que la Institución provincial proyecta su apoyo hacia personas y colectivos vulnerables, así como a las infraestructuras y acciones destinadas a prevenir las inundaciones en los municipios sevillanos; sin olvidar a las universidades públicas de ámbito autonómico y sede en la provincia, ni a los archivos de los pueblos más pequeños.

En esta línea de acción, el equipo de gobierno de Javier Fernández ha resuelto la concesión de casi 285.000 euros a 74 entidades locales menores de 20.000 habitantes, para la ejecución del Programa de Promoción del Desarrollo Personal y la Integración Social de Personas con Discapacidad Intelectual, informa en un comunicado.

Una ayuda que dará cobertura a un total de 136 personas participantes en el citado programa. El objetivo de estas subvenciones del Área de Cohesión Social e Igualdad es contribuir a que las personas con capacidades intelectuales diferentes puedan adquirir, en instalaciones municipales, conocimientos y habilidades que les doten de la mayor autonomía posible y que maximicen su desarrollo personal y su integración social.

También en el ámbito social, el Gobierno provincial ha aprobado una convocatoria financiada por la Diputación con 5 millones, que complementarán los 12 millones ya destinados al Programa para la Prevención de la Exclusión Social a través del empleo temporal, por el que se conceden ayudas en régimen de concurrencia competitiva a las entidades locales sevillanas.

Un suplemento presupuestario dispuesto desde el Área de Cohesión Social e Igualdad, destinado a paliar el impacto derivado del tren de borrascas que durante este año ha afectado de manera significativa a la provincia y que ha tenido un impacto directo, tanto en el ámbito económico como social de las sevillanas y sevillanos más vulnerables.

Inundaciones en la provincia cuya prevención también se contempla desde el Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación, con la resolución de la concesión de asistencia, cifrada en algo más de 5 millones, destinada a once municipios menores de 5.000 habitantes en régimen de concurrencia competitiva, en los que se financiarán obras, proyectos y actuaciones destinadas a la prevención, drenaje, contención y control de avenidas o inundaciones en núcleos de población.

Igualmente, se ha aprobado la concesión definitiva de la subvención por valor de 150.000 euros dirigida a sufragar gastos ocasionados por la borrasca Nelson, en cuanto a la conservación de infraestructuras para la gestión del ciclo hidráulico, conservación de caminos rurales, protección de espacios verdes y mobiliario destinado a la gestión de los residuos, mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, a los ayuntamientos de Badolatosa, Marinaleda y Martín de la Jara.

Esta Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla ha dado su visto bueno también a la aprobación de una nueva Convocatoria de colaboración económica con las universidades públicas y centros universitarios públicos adscritos con sede en Sevilla, una vez resuelta la Convocatoria 2026 y reutilizando los remanentes de la misma por importe de 80.000 euros.

Son ayudas a conceder en régimen de concurrencia no competitiva por el Área de Concertación con el objetivo de fomentar el conocimiento de medidas y técnicas de empleabilidad en la juventud y acercar la universidad a la población de la provincia, dando a conocer su oferta académica, sus servicios e instalaciones. E, igualmente en el ámbito cultural, a la prestación de asistencia técnica archivística a cargo de los archiveros y archiveras de zona adscritos al Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura Ciudadanía, a tres municipios sevillanos menores de 10.000 habitantes: La Puebla de los Infantes, Alcolea del Río y Montellano.