Diputación de Sevilla analiza con Pedrera y Gilena incorporar sus recursos al mirador turístico de la comarca de Estepa

Técnicos de Inpro analizan con responsables de Pedrera y Gilena la incorporación de sus recursos al mirador turístico de la comarca de Estepa - DIPUSEVILLA

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Sociedad Informática Provincial de la Diputación de Sevilla (Inpro), Antonio Jesús Muñoz Quirós, ha mantenido sendas reuniones con la alcaldesa de Pedrera, Lucía Ruiz, y el alcalde de Gilena, José Manuel Ruiz, para avanzar en la incorporación de los recursos turísticos de ambos municipios al proyecto de Mirador Turístico Digital Gamificado de la Comarca de Estepa, impulsado por la Diputación.

La iniciativa contempla la creación de una plataforma web que reunirá y difundirá los principales atractivos turísticos, culturales y patrimoniales de los once municipios que integran el Área Urbana Funcional de Estepa: Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Estepa, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucía y El Rubio, informa en un comunicado.

El proyecto cuenta con una inversión prevista de 300.000 euros, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), e incluye un mirador turístico comarcal y once miradores municipales interconectados. Además de las reuniones de trabajo, la representación de Inpro ha visitado distintos espacios y enclaves de interés para conocer sus características y estudiar su posible inclusión en la plataforma.

Estas visitas permiten avanzar en la identificación de los recursos que formarán parte de la herramienta y en la preparación de los contenidos para su difusión digital.

HERRAMIENTA DIGITAL PARA DESCUBRIR EL TERRITORIO

El proyecto contempla una plataforma web con fotografías de alta calidad, panorámicas, visitas virtuales y recorridos de 360 grados para acercar al público los principales puntos de interés de cada localidad. También prevé la digitalización en tres dimensiones de determinadas piezas patrimoniales y la incorporación de una guía virtual que facilite la consulta de información y el descubrimiento de los municipios.

La propuesta incluirá, además, recursos de gamificación dirigidos especialmente al público familiar y juvenil, con actividades que inviten a explorar el patrimonio y los espacios de interés de una manera participativa. La herramienta facilitará tanto la preparación del viaje como la consulta de información durante la visita.

En esta primera fase, Inpro trabajará junto a los ayuntamientos en la selección de los enclaves que formarán parte de la plataforma y en la definición de los contenidos más adecuados para cada recurso, desde fotografías y texts explicativos hasta visitas virtuales y recorridos interactivos.

Los contenidos generados se integrarán también en Patrici@, la plataforma de patrimonio de la provincia de Sevilla, y en la Plataforma Inteligente para Destinos Turísticos de la Provincia de Sevilla, ampliando sus posibilidades de difusión y consulta.