La Diputación de Sevilla repasa la historia de la Parroquia de Santa María La Blanca de Los Palacios

Presentación, Santa María la Blanca, una parroquia para Villafranca y Los Palacios1 - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla, a través del Servicio de Archivo y Publicaciones de su Área de Cultura y Ciudadanía, ha publicado la obra 'Santa María la Blanca: una parroquia para Villafranca y Los Palacios', del historiador del arte Francisco Javier Salguero Mejías, que ha presentado el libro en la parroquia mayor de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) en un acto que ha contado con las intervenciones del párroco, Diego Pérez Ojeda; el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, Juan Clemente Rodríguez Estévez; y el propio autor.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el trabajo fue presentado, originalmente, al reconocido concurso Arte Hispalense en su edición de 2024, donde el jurado propuso su publicación dada la sobresaliente calidad e interés historiográfico de una investigación que recorre de forma exhaustiva la trayectoria del templo desde su fundación hasta nuestros días.

La trayectoria de esta iglesia parroquial, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV, discurre de manera paralela a la de la propia localidad, dividida históricamente en dos núcleos poblacionales diferenciados: Los Palacios de la Atalayuela y Villafranca de la Marisma. Durante siglos, los vecinos de ambas villas encontraron en Santa María la Blanca su principal centro espiritual, integrados en una única feligresía.

Asimismo, el constante diálogo e implicación de los villafranqueses con la parroquia, a pesar de ubicarse en territorio palaciego, contribuyó en decisivas ocasiones a su permanente engrandecimiento y enriquecimiento patrimonial.

De esta manera, esta obra ahonda en la historia patrimonial y religiosa del municipio Más allá de las características del antiguo templo medieval y su integración en el urbanismo y la sociedad de la época, la publicación analiza en detalle el edificio tal y como se conserva hoy, fruto de la gran reforma de reedificación llevada a cabo entre 1792 y 1795 por los maestros Manuel Núñez y Fernando de Rosales, a quien se le debe la emblemática torre campanario, convertida en todo un icono arquitectónico del municipio.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO INMUEBLE

El libro ha hecho inventario y analizado el "excepcional patrimonio mueble" que atesora el templo, compuesto por esculturas, pinturas, orfebrería, textiles y documentos históricos. Entre las piezas más destacadas sobresalen su retablo mayor (presidido por la monumental pintura de la Adoración de los pastores, de Pablo Legot), la imagen de la Virgen de las Nieves (patrona de la localidad), el Cristo de la Salud o el lienzo de San Joaquín y Santa Ana con la Virgen niña.

En el ámbito de las artes decorativas y la música, destacan el terno bordado en oro del siglo XVI, la custodia y la cruz procesional del siglo XVII, los ángeles adoradores del siglo XVIII, así como el proceso histórico y constructivo de su relevante órgano ibérico (1747-1749), obra del maestro Francisco Ortíguez.

Con este nuevo título dedicado a la parroquia de Santa María la Blanca, uno de los principales exponentes de la arquitectura religiosa academicista en la Archidiócesis de Sevilla, se otorga el protagonismo merecido a un edificio de singular valor que, hasta la fecha, había pasado injustamente desapercibido en la historiografía artística sevillana.

El público corroboró con su participación y adquisición de la obra la calidad e interés que despierta La presentación del libro registró una notable asistencia de vecinos y vecinas que quisieron acompañar al autor y conocer de primera mano la publicación.

La "excelente acogida" quedó patente tanto en la "elevada concurrencia" al acto como en la gran cantidad de ejemplares adquiridos durante el encuentro. La respuesta de la ciudadanía ha puesto de manifiesto el estrecho vínculo que los habitantes del municipio mantienen con su historia, sus tradiciones y su memoria colectiva.