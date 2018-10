UGT-A presenta un ERTE para 44 trabajadores al finalizar el 30 de noviembre un convenio suscrito con la Junta

Actualizado 25/11/2011 14:20:22 CET

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que se aplicaría a partir del 1 de diciembre y que afecta a 44 trabajadores como consecuencia de la finalización el próximo 30 de noviembre de un convenio suscrito con la Junta de Andalucía.

El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, ha señalado a Europa Press que este ERTE afecta a todas las provincias andaluzas, a excepción de Jaén, y a trabajadores que realizan distintas funciones como asesoramiento técnico, seguimiento de convenios en empresas pequeñas o el seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales.

Pastrana ha apuntado que "en previsión" de que el Programa de Fomento del Empleo no se renueve para el 1 de diciembre, UGT-A ha presentado el ERTE ante la Dirección General de Empleo, como avanzaba este viernes el periódico ABC. No obstante, ha detallado que el convenio está en trámite de renovación y "probablemente esté para el día 1 de diciembre", en ese caso el ERTE, que se ha presentado para tres meses, "no tendría efecto". De no ser así, se aplicaría y tendría efecto "hasta que esté ultimada" la renovación de dicho convenio.

"Tal y como van los trámites de la Junta, creemos que el convenio estará renovado para el 1 de diciembre y no surgirá efecto el ERTE", ha subrayado Pastrana.

El líder sindical de UGT-A ha descrito la situación como "muy dura" y "complicada" porque se trata de "compañeros" al margen de que sean trabajadores. "La mayoría de los trabajadores tienen en su actividad un compromiso sindical", ha subrayado.

En este sentido, ha apuntado que no se trata de un expediente de regulación de empleo que se presenta en "cualquier empresa donde la relación es meramente laboral", sino que en este caso "además de la relación humana, existe un compromiso de la mayoría de ellos con el sindicato y con la defensa de los trabajadores".

Por último, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad y ha señalado que cree que "no va a haber ningún problema" y este ERTE con "carácter preventivo" no entrará en funcionamiento porque "la renovación ya está en trámite".