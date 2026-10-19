Abierto el plazo hasta el 27 de octubre para solicitar las ayudas por desplazamiento en Formación Profesional

Un alumno de Formación Profesional en clase. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de Formación Profesional (FP) que realizaron el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y la Fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado durante el curso 2025/2026 pueden, desde este lunes 19 de octubre y hasta el próximo 27 de octubre, solicitar las ayudas de desplazamiento que concede la Consejería de Educación, que destina un presupuesto de 3,7 millones de euros.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, las cuantías que podrán recibir los estudiantes oscilan entre los 100 y los 1.000 euros como máximo. Para optar a estas ayudas, el alumnado debe haber completado, al menos, el 80% de las jornadas previstas entre todos los convenios de colaboración suscritos entre el centro docente y la empresa, con una distancia mínima de cinco kilómetros por traslado, así como tener una renta per cápita de la unidad económica de convivencia que no supere el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Las solicitudes se podrán presentar a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía hasta el 27 de octubre. A diferencia de convocatorias anteriores, se elimina la distribución territorial predeterminada por provincias y el antiguo baremo por puntos, implantando ahora un sistema de reparto más equitativo y directo.

En este sentido, se eleva el umbral máximo de renta familiar permitida del 75 al 100% del Iprem, lo que conllevará un incremento del número de potenciales beneficiarios. Las solicitudes se ordenarán en función de la renta per cápita de la unidad familiar, garantizando así mayor financiación a quienes acrediten menos ingresos o situaciones de vulnerabilidad.

Para ello, se establece un importe base que se calcula teniendo en cuenta tres factores: los días de asistencia a la empresa, hasta un máximo de cien jornadas; la distancia del trayecto de ida entre el centro docente y la empresa; y el importe oficial de indemnización en concepto de gasto de desplazamiento por uso de vehículo particular. Así, la cantidad que se podrá percibir de ese importe base dependerá del tramo de renta al que pertenezca el estudiante.

En el primer tramo se sitúan las víctimas de terrorismo o sus hijos, los hijos de mujeres atendidas en centros de acogida por violencia de género o en situación de dificultad social, con una renta per cápita inferior a 0,25 veces el Iprem. Los alumnos incluidos en este tramo percibirán la totalidad del importe base, el 100% de la ayuda.

El segundo tramo abarca a aquellas familias cuyos ingresos se sitúan entre el 0,25 y el 0,50 del Iprem, asignándoles el 80% del importe base. Le sigue el tercer tramo, orientado a rentas de entre el 0,50 y el 0,75 del Imprem, que recibirán el 60% del importe base.

Por último, el cuarto tramo da cobertura a las familias cuya renta per cápita sea superior al 0,75 del Imprem, asignándoles un 40% del importe base. A la cifra resultante de aplicar estos tramos, se le pueden sumar incrementos adicionales destinados a compensar desigualdades.

En concreto, se aplicará un factor territorial corrector para alumnado matriculado en un centro docente ubicado en zonas de baja densidad de población, recogidas en la convocatoria, así como una bonificación especial para estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Tras la aplicación de los tramos y las posibles bonificaciones, la cuantía final de la ayuda no podrá ser inferior a 100 euros ni superar el máximo de 1.000 euros por beneficiario. Todas las ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus en el marco del Programa FSE+ de Andalucía 2021-2027.