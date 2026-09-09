Becas extraordinarias para transporte escolar para alumnado de Jaén tras quedar desiertas licitaciones en algunas rutas

Archivo - Un autobús escolar. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha anunciado la puesta en marcha de becas extraordinarias para el transporte escolar en la provincia de Jaén después de que hayan quedado desiertas licitaciones en algunas rutas.

En concreto, se pretende "cubrir la movilidad de los 220 alumnos de Educación Primaria con necesidad de transporte, tras haberse producido hasta seis licitaciones consecutivas que han quedado desiertas", según ha informado este miércoles en una nota el Gobierno autonómico.

"La provincia jiennense es la única de las ocho andaluzas en la que se ha producido la falta de concurrencia de las empresas del sector en algunas de las rutas previstas", ha señalado.

Estas becas extraordinarias para el transporte tienen una cuantía mínima de 1.875 euros por alumno y curso, que irá aumentando de forma progresiva en función de la distancia del hogar al centro educativo.

"De forma paralela a esta medida, se ha trabajado desde la Delegación de Educación de Jaén con los ayuntamientos de las localidades afectadas para ofrecer sedes alternativas y atender al alumnado de Infantil y Primaria con una dotación extra de hasta once docentes en esos mismos municipios, para que los niños y niñas no tengan que desplazarse", ha añadido la Junta, aunque sin concretar los municipios.

Por otra parte, la Consejería ha precisado que casi 95.500 alumnos contarán este curso en Andalucía con transporte escolar gratuito, unos 3.000 niños y niñas más que en 2025-2026, sin contar aquellos beneficiarios de ayudas al transporte.

"Esta incidencia en la provincia de Jaén afecta al 1,8 por ciento del alumnado total de Primaria que recibe este servicio de transporte, que en total suma más de 17.000 beneficiarios en la comunidad", ha concluido.

Cabe recordar que no es la primera vez que se da esta circunstancia en el territorio jiennense y, por ejemplo, el curso 2025-2026 se inició sin 15 líneas de autobús escolar, cuya prestación se fue recuperando de forma paulatina.