Óscar López afirma que el Gran Premio de F1 de Madring "no ha traído más que problemas" y cuestiona "cuánto ha costado"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, interviene durante una visita a la caseta del PSOE instalada con motivo de las Fiestas Patronales de Móstoles - A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que el Gran Premio de Fórmula 1 de España Madring "no ha traído más que problemas" y ha cuestionado "cuánto ha costado".
"Ya veremos cuánto ha costado. Porque la señora Ayuso se ha desgañitado a decir que tenía cero euros de la administración pública. Vamos a ver. No vaya a ser que nos encontremos como pasó en Valencia hace años", ha lanzado en una entrevista con 'TVE', recogida por Europa Press, el día después del fin de la vuelta de la alta velocidad a la región tras 45 años de ausencia.
Sostiene el ministro que él está "a favor" de que Madrid albergue un Gran Premio de Fórmula 1, ya que "tenía tradición" en el Circuito del Jarama que "se abandonó". Pero considera que lo que no se debe hacer es "inventarse un circuito urbano que no ha traído más que problemas".
"Yo si fuera presidente estaría pensando en construir un circuito permanente, no ese circuito urbano que no tiene más que costes y prejuicios a los vecinos", ha rematado.