Cádiz inicia el curso con la ratio reducida a 22 alumnos en Infantil y un refuerzo de docentes

Archivo - Percheros con mochilas colgadas el día en el que se inicia el curso escolar. (Archivo) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 253.768 estudiantes de enseñanzas no universitarias se incorporan a lo largo de septiembre a las aulas de la provincial de Cádiz de 879 centros educativos públicos, concertados y privados, atendidos por 18.746 docentes. Según la Junta, en este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de la natalidad y son 6.185 estudiantes menos respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, la cifra más alta en un curso de toda la serie.

En una nota, ha indicado que el 95,7% del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos. Entre estos, el 76,1% (193.099) en la enseñanza pública y el 19,7% (49.964) en la concertada.

Asimismo, ha señalado que a pesar de contar con menos alumnos, el Gobierno andaluz reforzará de nuevo las plantillas docentes, sobre todo las de atención a la diversidad. Esta apuesta busca seguir avanzando en la mejora continua de la atención al alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales, así como consolidar la Formación Profesional y la competencia digital con el fin de ofrecer en Andalucía la mejor educación para todos, ha explicado.

En este sentido, ha añadido que este curso la plantilla pública de la provincia alcanza los 15.380 docentes. Así, el 10 de septiembre iniciarán el curso 97.125 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial en 393 centros docentes.

El día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, así como Artes Plásticas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza (130.449 estudiantes), mientras que el día 21 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 13.697 estudiantes.

Además, la Junta ha explicado que este curso escolar el sistema educativo andaluz volverá a contar con un refuerzo específico de 4.309 docentes en la red pública. De este total, 2.096 efectivos se destinarán a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a programas de diversidad, 1.216 darán respuesta a la ampliación de la oferta en Formación Profesional, 705 se enfocarán en el refuerzo académico, especialmente en competencia matemática y lectora, y 292 se asignarán a la digitalización del sistema.

Además, 787 maestros de Primaria y especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica se incorporarán a los centros públicos, que responde al acuerdo marco con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, aplicado por segundo año consecutivo, en el que se contabiliza por dos al alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas a la hora de distribuir los refuerzos.

La Junta ha asegurado que la atención a la diversidad constituye una de las líneas estratégicas de la Consejería para este curso. Así, la plantilla de especialistas de Cádiz supera los 2.000 profesionales (2.098), entre orientadores, maestros de Audición y Lenguaje (AL), Pedagogía Terapéutica (PT) y Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS). La cifra supone 132 efectivos más que el año anterior y un incremento rozando el 40% respecto al curso 2018/19.

En este ámbito, ha destacado el refuerzo en Pedagogía Terapéutica (PT), cuya plantilla ha crecido hasta los 930 docentes (96 más que en el curso pasado y 260 más en comparación con el curso 2018/19). Asimismo, la cifra de PTIS también ha experimentado un "notable crecimiento" en la provincia con 544 efectivos, acumulando un crecimiento de 185 profesionales desde 2018/19.

Como novedad del curso 2026/27, un total de 29 colegios de Cádiz contarán con nuevas aulas de tres años del segundo ciclo de Infantil como consecuencia de la bajada de la ratio a 22 alumnos por clase, tal y como establece la normativa de escolarización. De esta manera, por primera vez en Andalucía se fija por normativa una ratio máxima en Educación Infantil inferior a la establecida con carácter general por el Gobierno central en la ley orgánica.

Así, según la Junta, a partir de este curso y de forma progresiva en Infantil y Primaria, las aulas andaluzas tendrán un máximo de 22 escolares en vez de 25, comenzando el proceso con el primer curso del segundo ciclo de Infantil y así sucesivamente. Esta medida estructural permitirá una atención más personalizada para cada alumno, mayor capacidad para detectar las dificultades de aprendizaje y una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Por otra paret, la Junta ha indicado que ha destinado cerca de 1.000 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar. De esta manera, más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 860 euros para el curso escolar, que incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementarios, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, de la que se benefician en Cádiz más de 125.800 estudiantes.

Respecto a los servicios complementarios, el servicio de aula matinal se ofrecerá en tres centros más de la provincia respecto a este curso, hasta un total de 241 centros. Igualmente, hay un centro más autorizado para ofertar el servicio de comedor escolar, para un total de 291 centros, y 241 podrán tener actividades extraescolares.

En este sentido, la Junta ha indicado que desde el curso 2019/20 se han incrementado en 38 los centros con aula matinal y en 13 los que disponen de comedor escolar.

Respecto a las infraestructuras educativas, un total de 73 centros educativos públicos de Cádiz son objeto de obras de mejora este curso 2026/27. Son 82 actuaciones finalizadas o con fecha prevista de terminación hasta final de año, con un presupuesto de 25,7 millones de euros, ha apuntado la Junta, que ha añadido que de estas intervenciones se benefician alrededor de 32.500 alumnos y alumnas, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones.

Así, ha indicado que entre las actuaciones desarrolladas en la provincia gaditana figura la sustitución del edificio de Primaria del CEIP Los Argonautas de Chipiona (Cádiz), que se encuentra en construcción y que cuenta con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-27. Además, en Cádiz se están llevando a cabo seis ampliaciones, destacando las del IES Virgen del Carmen de Puerto Real, el IES Lola Flores de Jerez de la Frontera y el CEIP Antonio Machado de Espera, todas ellas en ejecución, así como la de la EI La Sirenita de La Línea de la Concepción, ya concluida.

Además, este año se han finalizado o está previsto terminar un total de 75 obras de reforma de centros en la provincia de Cádiz, destacando, por su presupuesto, las rehabilitaciones integrales del IES Virgen de la Esperanza de La Línea y de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez, ha concluido la Junta.