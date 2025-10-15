Comienza en Granada el curso del programa de excelencia deportiva que permite conciliar estudios y entrenos

Inicio de curso en el programa Ceeda en el Estadio de la Juventud - JUNTA

Las delegaciones territoriales de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada han celebrado el acto de apertura del programa del Centro Educativo de Excelencia Deportiva de Andalucía (Ceeda) para el curso 2025-2026, un proyecto pionero que permite la conciliación de los estudios y la práctica deportiva de alto rendimiento con el objetivo de "retener y potenciar el talento andaluz".

En el acto, celebrado en el Estadio de la Juventud, han estado presentes la directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta, Mariola Rus Rufino, y los delegados de Desarrollo Educativo y FP y de Turismo, Cultura y Deporte, María José Martín y David Rodríguez, quienes, con el deportista paralímpico granadino José Manuel Ruiz Reyes, han dado la bienvenida al alumnado y deportistas que inician este nuevo curso.

El programa Ceeda, puesto en marcha en Granada en el IES Politécnico Hermenegildo Lanz, fue el primer proyecto andaluz que permite "compatibilizar las enseñanzas de Bachillerato y FP con los entrenamientos de deportistas de alto nivel, alto rendimiento y rendimiento de base".

Desde su creación, el programa ha ido creciendo con la incorporación de provincias como Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla y Jaén, consolidándose como un modelo de éxito educativo y deportivo en toda Andalucía.

Durante estos años, el Ceeda ha logrado una tasa de promoción académica cercana al cien por cien, con alumnado que ha accedido posteriormente a estudios universitarios en titulaciones como Medicina, Enfermería, Ciencias del Deporte, Derecho o Biotecnología, combinando excelencia académica y deportiva.

El IES Hermenegildo Lanz fue galardonado con el Trofeo Joaquín Blume en los Premios Nacionales del Deporte 2021, otorgado por el Consejo Superior de Deportes en 2023, en reconocimiento a su destacada labor en la promoción de la actividad física y el fomento del deporte a través del proyecto de excelencia deportiva.

En este curso 2025-26, el programa cuenta con 22 deportistas matriculados en el centro: 18 en Bachillerato y cuatro en Ciclos Formativos, a lo que se suman 15 estudiantes universitarios; consolidando la tendencia de crecimiento y el compromiso del centro con la formación integral del alumnado.

La delegada ha destacado durante su intervención que "el Ceeda es un ejemplo de cómo la educación y el deporte pueden caminar de la mano para construir trayectorias de éxito. Aquí formamos no solo a grandes deportistas, sino también a grandes personas comprometidas con los valores del esfuerzo, el respeto y la superación".

COLABORACIÓN Y FUTURO

El programa Ceeda mantiene una estrecha colaboración con la Universidad de Granada, acogiendo a antiguos alumnos que continúan su desarrollo académico tras su paso por el IES Hermenegildo Lanz. Además, el programa cuenta con un equipo de tutores deportivos especializados, que acompañan y guían al alumnado en su organización académica y deportiva, en coordinación con entrenadores y federaciones.

La jornada de apertura concluyó con la entrega de material educativo y deportivo al alumnado, en un ambiente de entusiasmo y compromiso compartido entre estudiantes, profesorado y representantes institucionales.

El Ceeda es una iniciativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en colaboración con la de Cultura y Deporte, cuyo propósito es "facilitar la conciliación entre la formación académica y la práctica deportiva de alto rendimiento".

El IES Politécnico Hermenegildo Lanz de Granada fue el primer centro andaluz en ponerlo en marcha y continúa siendo un referente autonómico y nacional en la promoción del talento joven en el ámbito educativo y deportivo.

SEGUIMIENTO MÉDICO

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez, ha destacado que el programa Ceeda se desarrolla en colaboración con diversas entidades como el Estadio de la Juventud, la Residencia Escolar Virgen de las Nieves, el Albergue Juvenil Inturjoven, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte y el Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud de la Universidad de Granada "une ecosistema que permite ofrecer a los deportistas un entorno integral de formación, entrenamiento y seguimiento médico".

El delegado ha resaltado que Andalucía es la primera comunidad que dispone de un Centro Educativo de Excelencia Deportiva, "lo que reafirma el compromiso de la Junta de Andalucía con el deporte base y el talento joven, apostando por un modelo educativo que promueve la excelencia tanto en el ámbito académico como en el deportivo".