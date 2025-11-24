La Comisión de Absentismo Escolar de Huelva constata la mejora de los datos y refuerza el trabajo coordinado

HUELVA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Absentismo Escolar de Huelva se ha reunido este lunes en una sesión copresidida por el delegado de Desarrollo Educativo, Carlos Soriano, y el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero. Durante la jornada se ha presentado el balance del curso 2024/2025, marcado por una evolución favorable en la reducción del absentismo y por el fortalecimiento de la coordinación entre administraciones, centros educativos y servicios sociales.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, desde el inicio de la reunión, Soriano ha destacado el valor de este trabajo conjunto, recordando que "el absentismo escolar en Huelva está mejorando porque trabajamos unidos, porque nada de lo que sucede en esta comisión es fruto del azar, sino del compromiso real de cada profesional que interviene".

Así, el delegado ha remarcado la "necesidad" de "seguir profundizando en una estrategia colaborativa que permita actuar de forma temprana y eficaz ante cualquier señal de riesgo".

Por su parte, Borrero ha agradecido el "trabajo de este órgano que está dando resultados positivos" y ha felicitado a los miembros de la comisión" por "su compromiso, profesionalidad y buen hacer".

En la presentación del balance anual, el equipo técnico ha expuesto que la provincia muestra una tendencia clara a la baja en los porcentajes de absentismo bruto y neto, con un incremento significativo de los casos en evolución favorable y una reducción de los expedientes cerrados sin resolver. Además, se ha producido un descenso notable en las derivaciones a Fiscalía, especialmente en zonas como Costa y Sierra-Andévalo, donde la coordinación interinstitucional ha dado resultados especialmente positivos.

Además, las actuaciones desarrolladas a lo largo del curso se han centrado en reforzar la sensibilización, la prevención, la detección y la intervención. La sensibilización ha girado en torno a la colaboración estrecha con todos los agentes con competencias en menores, la atención individualizada al alumnado y sus familias y la presencia activa en zonas de especial vulnerabilidad. Del mismo modo, se han impulsado campañas informativas y la difusión del Plan Provincial y sus protocolos.

En materia de prevención, los centros educativos y servicios sociales han intensificado la acción temprana, especialmente desde Educación Infantil, al tiempo que se han compartido buenas prácticas y se ha fomentado la creación y consolidación de los ETMAS en la provincia. En cuanto a la detección, se ha reforzado el seguimiento sistemático desde los centros educativos, el papel de los equipos municipales, las actuaciones de Policía Local y Autonómica y la mejora de los procedimientos que permiten identificar con mayor rapidez situaciones incipientes de absentismo o no escolarización.

Por otra parte, cuando ha sido necesario intervenir, se han aplicado los protocolos establecidos, desarrollando entrevistas personalizadas, un seguimiento continuado y la coordinación entre ámbitos educativo, sanitario y social, reservando las derivaciones a Fiscalía o a los Servicios de Protección de Menores para los casos en los que así procedía.

En este sentido, Soriano ha subrayado durante la sesión que "cada alumno que vuelve a su aula es un alumno que recupera una oportunidad". "Nada sustituye la presencia diaria en el centro educativo ni la mirada del docente". Por ello, ha insistido en que la Delegación continuará apostando por intervenciones coordinadas, eficaces y ajustadas a la realidad de cada familia y cada territorio.

En esta línea, se han presentado también los horizontes del Área de Compensación Educativa, centrados en "consolidar la compensación educativa como un mecanismo clave para prevenir, detectar y actuar ante el absentismo escolar, reforzando la igualdad de oportunidades y asegurando la continuidad del alumnado en el sistema educativo".

Junto a ello, se han expuesto los objetivos prioritarios para el nuevo curso, entre los que destacan continuar aportando mejoras al Plan Provincial de Absentismo Escolar, reforzar el trabajo preventivo y la detección de indicadores de vulnerabilidad familiar, dar continuidad al grupo de trabajo de Educadoras y Trabajadoras Sociales y mantener activos los canales de coordinación con los distintos profesionales e instituciones implicadas.

"La prevención es la herramienta más poderosa que tenemos; si detectamos a tiempo, actuamos mejor y evitamos que un problema inicial se convierta en una situación crónica", ha finalizado Soriano.