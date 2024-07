El Conservatorio de Danza de Jaén se ubicará en los terrenos del CEIP Ruiz Jiménez con una inversión de 5,5 millones

JAÉN, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha anunciado este miércoles que el nuevo Conservatorio de Danza Elemental y Profesional de Jaén se ubicará en los terrenos donde se encuentra el colegio de Infantil y Primaria (CEIP) Ruiz Jiménez.

El proyecto contempla tanto la edificación del conservatorio, con 5,5 millones de euros, como la rehabilitación integral del colegio Jiménez, con obras valoradas en 1,2 millones, de manera que la inversión total prevista es de 6,7 millones de euros.

De este modo, se descarta definitivamente la anterior ubicación --en una parcela de la calle Molino de la Condesa, aneja al mismo colegio-- que la propia Junta planteó al anunciar en 2021 el proyecto para dotar a la capital de estas enseñanzas.

Del Pozo ha justificado el cambio, una decisión consensuada entre el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento, con el objetivo de que la nueva sede se levante en una parcela con los metros suficientes para contar con más y mejores espacios para la impartición de estas enseñanzas.

Al respecto, ha explicado que la anterior ubicación, en la calle Molina de la Condesa, disponía de poco más de 2.000 metros cuadrados frente a los más de 3.200 del terreno disponible en la parcela del colegio Ruiz Jiménez, que se adecúan a las necesidades de construcción de un Conservatorio Elemental y Profesional de Danza con las especialidades de Clásica, Contemporánea y Baile Flamenco.

"Yo no digo que no se pudiera construir un conservatorio (en el solar de Molino de la Condesa cedido por el Consistorio). Un pequeño conservatorio se podía construir, pero no el conservatorio que queremos para Jaén", ha afirmado la consejera. Ha asegurado que se han "visto todas las posibilidades", pero "nacía pequeño", "sin auditorio" y "sin las enseñanzas elementales".

DECISIÓN "SENSATA"

Por tanto, según ha añadido, "esa era la decisión que había que tomar", buscar otro emplazamiento o mantener el previsto. A su juicio, "con buen criterio" se ha tomado una "decisión sensata y muy buena para Jaén". "Merece la pena esperar un poquito más, pero ya irnos a un terreno, además en la misma zona, donde quepa el elemental, donde quepan las disciplinas profesionales y donde esté el auditorio", ha recalcado.

Del Pozo ha recordado que en el CEIP Ruiz Jiménez "hay varios edificios" y uno se usa para la escolarización de los niños y niñas, así como "varias edificaciones de distintas alturas y zonas al aire libre que ahora mismo no tienen ningún uso porque necesitan una gran rehabilitación".

"Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Dos actuaciones para construir, no solo el conservatorio, sino poner en valor todo lo que es el córner de los terrenos del Ruiz Jiménez", ha destacado. Dentro de esa "gran operación", se contempla la reforma y adaptación de los edificios, una edificación de nueva planta para el auditorio, vestuarios en la zona ocupada actualmente por la pista polideportiva y un acceso específico conectado con la avenida del Ejército Español con la calle Magdalena Baja.

PROCESO ADMINISTRATIVO

Con respecto a la tramitación del proyecto, ha detallado que el Ayuntamiento "está trabajando ya a toda celeridad para poder disponer de los terrenos lo antes posible". Desde la Junta, "aprovechando ese tiempo", se está preparando ya la licitación de la intervención arqueológica, que "es lo primero" que hay que hacer.

"¿Qué tenemos que hacer después? Una vez que acabemos con la intervención arqueológica, vamos a licitar lo primero de todo el proyecto del conservatorio. Una vez que tengamos el proyecto, se redacta el proyecto básico y de ejecución y supervisamos ese proyecto básico y de ejecución antes de licitarlo para la ejecución de obra", ha comentado.

La titular de Desarrollo Educativo, que ha dicho comprender la espera en Jaén para tener conservatorio de danza", ha señalado que este proceso "lleva tiempo" y "no es de un día para otro". "Ya empezamos el camino, ya lo hemos comenzado, lo que se tarde en culminar un camino que es administrativo, que es de ejecución y que tiene sus plazos. Pero lo importante es ya tenemos el sitio, ya tenemos el proyecto, ya vamos hacia adelante", ha subrayado.

También el alcalde, Agustín González, ha defendido esta decisión y el trabajo que, junto a la Consejería, se ha venido realizando durante "varios meses" para poder hacer realidad este proyecto. Ha aludido al hastío que hay en la ciudadanía por iniciativas que se anuncian y no salen adelante o se retrasan una y otra vez, pero también por proyectos que se ejecutan y luego se piensa "quién hizo esto".

"No queremos un Conservatorio de Danza con dos especialidades, con un auditorio prestado, el del Infanta Leonor... Tenemos que pensar en grande y, desde luego, no hemos perdido el tiempo, lo que hemos hecho es ganar al tiempo, porque estamos hablando del futuro", ha manifestado