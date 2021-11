Educación reconoce al IES Salvador Serrano, de Alcaudete (Jaén), por sus buenas prácticas en enseñanza bilingüe

JAÉN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta ha reconocido al instituto de Educación Secundaria (IES) Salvador Serrano, de Alcaudete (Jaén), "por sus buenas prácticas en enseñanza bilingüe".

Así lo ha indicado el delegado territorial del ramo, Antonio Sutil, quien ha felicitado este martes al equipo docente del centro después de que haya recibido el tercer 'Premio para el reconocimiento a centros bilingües y plurilingües en Andalucía con buenas prácticas docentes'.

"Es un orgullo para la provincia que un centro jiennense destaque por su labor y esfuerzo en la puesta en práctica propuestas innovadoras metodológicas que posibilitan que el alumnado adquiera las destrezas lingüísticas en lenguas extranjeras que son necesarias para desenvolverse en el mundo actual", ha dicho ante la directora del centro, María de las Nieves Baca, y la coordinadora bilingüe, Rosa Garrido.

Dentro de la categoría de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, el IES Salvador Serrano ha destacado por su buena práctica interdisciplinar e internivelar 'Give a second life to your waste', concebida como una serie de actividades relacionadas con la ecología y la educación ambiental y encaminadas, asimismo, a hacer crecer el proyecto bilingüe del centro.

La buena práctica supone la introducción de actividades innovadoras desde un enfoque interdisciplinar, resaltando el fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, ha contribuido a convertir el centro en un ejemplo de eficiencia energética y medioambiental, contado además con la ayuda de agentes externos.

Este certamen de la Consejería, dirigido a los centros públicos bilingües y plurilingües que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, tiene como finalidad promover y distinguir las actuaciones que fomentan el aprendizaje de lenguas extranjeras y como instrumento al servicio de la mejora de la calidad de la educación.