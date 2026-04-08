Las familias podrán solicitar del 13 al 22 de mayo participar en las clases de refuerzo educativo de la Junta en verano

Archivo - Clases de refuerzo educativo en verano en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las familias andaluzas con hijos en Primaria o en primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) podrán solicitar del 13 al 22 de mayo la participación en las clases de refuerzo educativo en el mes de julio. Un programa financiado por el Fondo Social Europeo Plus, Marco financiero 2021/2027, con 6,5 millones de euros.

Así figura en la resolución de la Dirección General de Participación e Inclusión Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Los centros que deseen participar podrán inscribirse del 15 al 25 de abril y los profesores, del 13 al 22 de mayo.

Las familias podrán incluir hasta tres centros en su petición y a partir del 25 de junio tendrán a su disposición la información sobre si su hijo ha sido o no aceptado. Los docentes interesados podrán "excepcionalmente" impartir el programa de refuerzo en un centro de otra provincia diferente a la de su centro.

El verano pasado, un total de 18.495 estudiantes de Primaria y 1 y 2 de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) participaron en el Programa de Refuerzo Estival, lo que supuso 2.700 más que en la edición anterior y la cifra total más alta desde que en 2019 arrancó esta iniciativa. En la edición de 2025 se sumaron 335 centros educativos andaluces y más de 2.100 docentes.

El programa, que se desarrolla en el mes de julio, está destinado al alumnado de Educación Primaria y a los estudiantes de 1 y 2 de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) escolarizado en centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos que presente dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentre matriculado y, por tanto, necesite refuerzo especialmente en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés.

La finalidad es la mejora de las habilidades y actitudes asociadas a la lectura, al razonamiento lógico matemático, a la adquisición de destrezas lingüísticas (comprensión y expresión oral) y a la lengua inglesa, combinándose con la práctica deportiva y los hábitos saludables. Se trata además de que el alumnado adquiera hábitos de organización y trabajo, así como técnicas de estudio. De esta manera, se pretende el logro del éxito educativo del alumnado mediante actuaciones preventivas del fracaso escolar y abandono educativo temprano.

Para conseguir los objetivos propuestos se proporciona a los centros participantes material didáctico y se facilita también una guía con orientaciones sobre diferentes metodologías activas e innovadoras que permitan acercar el proceso de enseñanza- aprendizaje a los contextos reales del alumnado, "contribuyendo así a la consecución de los objetivos curriculares desde diseños inclusivos".

El alumnado está distribuido en dos grupos, uno por cada quincena, y tendrán prioridad quienes soliciten el mes completo. El horario es de 9,00 a 14,00 horas. Los grupos se establecen por cursos con un mínimo de cinco y un máximo de 15 alumnos. Los talleres que se imparten son Refuerzo Lingüístico, Refuerzo Matemático, Inglés, y Actividad Física-deportiva y hábitos de vida saludable.