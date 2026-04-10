El IES La Jarcia de Puerto Real (Cádiz) recibe el sello que distingue la excelencia en la enseñanza de francés

Profesorado del IES La Jarcia de Puerto Real. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Educación Secundaria (IES) La Jarcia de Puerto Real (Cádiz) ha recibido el sello de calidad LabelFrancÉducation, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia que distingue la calidad y la excelencia de la enseñanza del francés en centros bilingües comprometidos con la promoción de la lengua y la cultura francesas.

Según ha explicado la Junta en una nota, este reconocimiento premia la trayectoria desarrollada por el centro durante los últimos 20 años, en los que ha consolidado una oferta educativa de calidad en la enseñanza de idiomas, convirtiéndose en un referente en este ámbito en la localidad.

En el acto han participado la directora general de Innovación y Formación del Profesorado, Estela Villalba, la directora del IES La Jarcia, Lola Pacheco, el jefe de Servicio de Programas Educativos Internacionales, Pedro Jurado, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, la cónsul general de Francia en Sevilla y directora del Instituto Francés de Sevilla, Marjorie Vanbaelinghem, y la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador.

Durante su intervención, Lola Pacheco ha agradecido el compromiso de toda la comunidad educativa y ha reconocido especialmente la labor del profesorado que puso en marcha este proyecto como una "apuesta decidida" por la enseñanza bilingüe y la apertura internacional del centro.

La Junta ha señalado que el IES La Jarcia es un centro plurilingüe con el francés como primera lengua extranjera y el inglés como segunda, lo que permite al alumnado cursar determinadas materias en estos idiomas. El centro destaca además por el desarrollo de numerosas actividades vinculadas a la lengua francesa, entre ellas la Semana de la Francofonía, una iniciativa en la que participa también alumnado de sexto de Primaria de los colegios de Puerto Real.

Durante el curso 2025/2026, el alumnado de cuarto de ESO ha participado en un intercambio escolar con estudiantes de la localidad de Orsay, próxima a París. Asimismo, en las próximas semanas tendrá la oportunidad de obtener el DELF Junior-Scolaire B1 en las pruebas oficiales que se celebran cada año en el propio instituto.

Durante el acto, tanto Estela Villalba como Marjorie Vanbaelinghem y Aurora Salvador han felicitado al equipo docente y a la comunidad educativa del centro por la obtención de este distintivo, que reconoce el trabajo sostenido en favor de una enseñanza de idiomas de calidad y de la difusión de la lengua y la cultura francesas.

Con esta distinción, el IES La Jarcia pasa a integrarse en una red internacional de centros educativos de referencia. En la actualidad, la red LabelFrancÉducation está formada por 778 centros en 66 países. De ellos, 129 se encuentran en España, el país con mayor número de centros reconocidos, y 38 en Andalucía, que es la comunidad autónoma con más distintivos de este tipo.