El IES Miguel de Cervantes de Granada, único centro de la provincia que imparte el Ciclo Formativo de Igualdad de Género

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha recibido a una treintena de estudiante y docentes del IES Miguel de Cervantes de Granada, el único centro de la provincia que imparte el Ciclo Formativo de Grado Superior en Promoción de Igualdad de Género.

Martín ha destacado en una nota de prensa "la singularidad de estos estudios para la formación de profesionales en igualdad y el compromiso institucional con la formación del alumnado". "Es importante formar a profesionales comprometidos con la igualdad, capaces de transformar los centros educativos y, en definitiva, la sociedad".

Con esta formación, el alumnado adquiere competencias clave para detectar desigualdades, diseñar proyectos con perspectiva de género y colaborar con entidades públicas y privadas, complementando su formación con prácticas en empresas y organismos. Durante la visita a la Delegación, el alumnado ha conocido, en una sesión formativa, el trabajo que lleva a cabo la Administración educativa en materia de igualdad, convivencia y prevención de la violencia de género en los centros, a través del Gabinete de Convivencia e Igualdad de la Delegación Territorial .

El IES Miguel de Cervantes implantó el Ciclo Formativo de Grado Superior en Promoción de Igualdad de Género el curso 2022-23. Surgió como respuesta a las demandas sociales y al avance normativo en materia de igualdad, formando profesionales capaces de intervenir de manera efectiva en la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género. La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de la Consejería de Educación y Formación Profesional de Andalucía para ampliar la FP en áreas de justicia social y derechos humanos.

La formación, que consta de 2.000 horas distribuidas en dos cursos académicos, incluye módulos especializados como la prevención de la violencia de género; intervención socioeducativa para la igualdad; promoción del empleo femenino, y desarrollo comunitario y participación social.

Desde su implantación, el ciclo ha desarrollado numerosas actividades que demuestran su impacto en la comunidad educativa como talleres de sensibilización con motivo del 25-N, campañas de información sobre corresponsabilidad y lenguaje inclusivo, colaboraciones con colegios de primaria, secundaria y entidades del movimiento asociativo y creación de materiales educativos (carteles, trípticos y podcasts).

El IES Miguel de Cervantes reafirma así su vocación de formar profesionales comprometidos con la transformación social, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria desde las aulas granadinas.

El centro, con 76 docentes y 825 estudiantes, imparte enseñanzas que van desde Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato hasta Ciclos Formativos de Grado Superior como Animación Sociocultural y Turística y el destacado Promoción de Igualdad de Género. Está implicado en programas educativos y participa en diferentes programas de movilidad internacional, como el Programa Intercambio PicassoMob y el programa Erasmus+.