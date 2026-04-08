El IES Pintor Pedro Gómez de Huelva estrena un musical que aúna arte, coeducación y trabajo en equipo

Estreno del musical 'Las flores no arden' del IES Pintor Pedro Gómez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escenario de la Casa Colón se ha convertido en el "epicentro de la creatividad joven" con el estreno de 'Las flores no arden', el nuevo musical original del IES Pintor Pedro Gómez, una producción que "trasciende lo artístico para erigirse como un auténtico proyecto educativo integral, en el que confluyen talento, compromiso social y una metodología basada en el aprendizaje colaborativo".

Así lo ha indicado la Junta en una nota, en la que señala que el acto inaugural ha contado con la presencia del delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, quien ha querido respaldar institucionalmente una iniciativa "consolidada como referente en la provincia".

"Estamos ante un proyecto que va mucho más allá de un espectáculo. Es una experiencia educativa completa que sitúa al alumnado en el centro del aprendizaje, desarrollando competencias clave como la creatividad, la responsabilidad y el trabajo en equipo", ha señalado Soriano.

Además, según ha añadido, "su vinculación con la coeducación y la prevención de la violencia de género demuestra el papel fundamental de la escuela en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria".

El musical del IES Pintor Pedro Gómez no es una actividad puntual, sino el resultado de un proceso pedagógico que se extiende durante dos cursos académicos. El alumnado de primero de Bachillerato de Artes Escénicas se encarga de la creación del guion original, mientras que en segundo curso se materializa su puesta en escena, implicando a estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional en un proyecto interdisciplinar de gran envergadura.

Se trata, además, del único Bachillerato de Artes Escénicas de la provincia de Huelva, lo que convierte a esta iniciativa en "un escaparate del potencial formativo y creativo de esta modalidad educativa". En esta edición, más de 60 alumnos, junto a su profesorado, han participado activamente en todas las fases de producción: desde la escritura y adaptación musical hasta la creación de coreografías, escenografía, iluminación, sonido, caracterización y vestuario.

Especial mención merece la implicación de los ciclos formativos del centro --como soldadura, mecanizado, electricidad, estética o peluquería-- que han contribuido al montaje técnico y artístico, "reforzando el carácter colaborativo e internivelar del proyecto".

MÁS DE UNA DÉCADA DE TRAYECTORIA

Desde su inicio en el curso 2010/2011, el proyecto ha dado lugar a la creación de doce musicales originales, consolidándose como una de las experiencias educativas "más innovadoras" del ámbito andaluz. A lo largo de estos catorce años, ha sido reconocido como buena práctica educativa por el CEP de Huelva y ha recibido premios de la Fampa tanto a nivel provincial como autonómico, destacando la labor de la jefatura de estudios, directora del proyecto desde sus inicios.

El musical, además, se enmarca en una línea pedagógica "comprometida con la coeducación", abordando cada año temáticas sociales relevantes. En esta ocasión, 'Las flores no arden' se integra dentro de una campaña de prevención de la violencia de género en el ámbito educativo, impulsada por la Consejería de Educación y el Ministerio de Igualdad, reforzando su dimensión formativa y de concienciación. Un evento abierto a la comunidad educativa y a la ciudadanía Las representaciones se desarrollarán en cuatro sesiones los días 8 y 9 de abril, en horario de mañana y tarde.

Durante las funciones matinales, se prevé la asistencia de 19 centros educativos de toda la provincia, mientras que las sesiones vespertinas estarán abiertas al público general. Este despliegue escénico es la culminación de más de un año y medio de trabajo "intenso", en el que el alumnado "no solo ha desarrollado habilidades artísticas, sino también competencias personales y sociales fundamentales".

El proyecto se presenta así como "un ejemplo de aprendizaje basado en proyectos reales, donde el esfuerzo colectivo se traduce en una experiencia transformadora". Con 'Las flores no arden', el IES Pintor Pedro Gómez "reafirma su apuesta por una educación que trasciende las aulas y conecta con la realidad, consolidando su musical anual como una cita imprescindible en el calendario cultural de Huelva y como un modelo de innovación educativa con impacto social".