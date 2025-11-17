El III Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia implica a 150 jóvenes

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, junto a la delegada de Inclusión Social, Juventud y Familias, Matilde Ortiz, y el coordinador del IAJ, José Luis de la Torre, han presentado el cartel de la tercera edición del Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia, que se va a celebrar el 29 y 30 de noviembre en el Albergue Inturjoven de Sierra Nevada, bajo el lema 'El Medio Ambiente en la mente de la Juventud'.

Este encuentro va a reunir a más de 150 jóvenes de entre 8 y 17 años de la provincia, con el objetivo de dar visibilidad a la participación infantil y juvenil y facilitar el intercambio de experiencias.

Durante el acto, que ha contado con la presencia de los niños y adolescentes de diferentes municipios, Granados ha destacado "la apuesta de manera decidida, por parte de la Junta, por nuestros jóvenes y por que participen del debate público y tengan mayor visibilidad", celebrando el hecho de que sea esta una "juventud se moja, se involucra y quiere ser protagonista".

El delegado también afirmó que "los jóvenes sois futuro, pero también presente, y hoy más que nunca vuestra mirada y vuestra voz son esenciales para que podamos avanzar hacia esa sociedad que buscamos, más justa, más abierta y más sostenible".

Por su parte, la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, destacó la participación de municipios como Armilla, Almuñécar, Maracena, Alhendín, Churriana de la Vega, Loja, Motril, Guadix, así como de la Diputación Provincial y Aldeas Infantiles SOS.

A ellos se dirigió para agradecer "el firme compromiso que habéis demostrado con la promoción de la participación infantil a través de la creación y consideración de vuestros consejos escolares, la escucha activa de los niños y de las niñas y adolescentes, integrando sus propuestas en vuestras políticas municipales, la defensa de los derechos de la infancia y de la adolescencia en sintonía con el tercer plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía".