La Junta adjudica las obras de mejora del CEIP Beato Juan de Ávila en Montilla (Córdoba)

El CEIP Beato Juan de Ávila de Montilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha publicado en el Perfil del Contratante la adjudicación de las obras de reforma, mejora y modernización del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Beato Juan de Ávila de Montilla (Córdoba).

En concreto y según ha informado la Administración autonómica en una nota, la empresa Construcciones Serrot, S.A. es la que ha resultado la adjudicataria del contrato, por un importe de 515.964,61 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación supondrá la reforma general del edificio, que tiene 40 años de antigüedad. Se mejorarán y modernizarán los acabados interiores del centro, tales como los paramentos alicatados de los pasillos, las carpinterías, la instalación eléctrica y los sistemas de iluminación.

La intervención incluye, además, la renovación de los núcleos de aseos y la eliminación de barreras arquitectónicas, junto con la mejora de la accesibilidad, mediante la instalación de un ascensor que dará servicio al aulario de tres plantas.

La información de la adjudicación está en el Perfil del Contratante: 'https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpubli...'.