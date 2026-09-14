La Junta de Andalucía convoca 272 plazas para estudiar arte dramático, diseño y música

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma, visita las instalaciones del nuevo Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén, tras inaugurarlo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha convocado las pruebas de acceso, en procedimiento extraordinario de admisión, para optar a 272 plazas en las enseñanzas artísticas superiores en arte dramático (57), diseño (26) y música (189) para el curso 2026/2027. El plazo de presentación de inscripción para las pruebas de acceso se abre este 16 de septiembre y estará operativo hasta el próximo jueves 17.

Así figura en la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press. Las pruebas se realizarán el 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre en el caso de arte dramático y música; y el 30 de septiembre para las enseñanzas artísticas superiores de diseño. El plazo de matriculación estará abierto desde el 19 al 22 de octubre.

En el caso de música, de las 189 plazas que se ofertan, un total de 133 son de interpretación; 26 en flamenco; nueve en musicología; ocho en sonología; seis en composición y tres en dirección. En el caso de arte dramático, son 57 las plazas disponibles que se reparten en 21 para dirección escénica y dramaturgia; siete en escenografía y 29 en interpretación. En la especialidad de diseño, las 26 plazas posibles se dividen en 18 de diseño de producto y ocho de diseño gráfico.

En esta convocatoria, al igual que en las últimas que se han ido produciendo, se adoptan medidas encaminadas a la integración en las enseñanzas artísticas superiores tanto del alumnado solicitante cuya discapacidad reconocida sea igual o superior al 33% como de aquellos que cumplen los requisitos para ser considerados como deportistas de alto nivel y deportistas de alto rendimiento.