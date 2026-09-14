Una incidencia nocturna con un vehículo de mantenimiento interrumpe la circulación de la línea 9 de Metro Madrid

Archivo - Logotipo del Metro de Madrid, a 20 de diciembre de 2025, en Madrid (España).El logotipo actual de Metro de Madrid es un rombo rojo inclinado, con un rectángulo azul en su interior y la palabra “Metro” en letras blancas, sobre un fondo blanco. El- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Metro de Madrid ha informado este lunes de la interrupción de la circulación de la línea 9, entre las estaciones de Puerta de Arganda y Sainz de Baranda, por "causas técnicas".

Fuentes del suburbano han explicado después a Europa Press que la causa está en una incidencia con un vehículo nocturno de mantenimiento, que está siendo retirado de las vías y cuyas maniobras han provocado el cierre del servicio en las citadas estaciones, que no llegaron a abrir al público. El resto de líneas de Metro de Madrid funcionan con normalidad.

El tiempo estimado de solución es de más de dos oras, por lo que el autobús 71 de la EMT realiza el trayecto afectado, según ha explicado el suburbano en un mensaje publicado a las 6.14 horas en la red social 'X'.