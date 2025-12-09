La Junta clausura en Cádiz el ciclo de Jornadas Técnicas Comarcales 'Creciendo Junt@s'

Clausura del ciclo 'Creciendo Junt@s' en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha clausurado este martes la última sesión del ciclo 'Creciendo Junt@s: 25 años apoyando el desarrollo del territorio', iniciativa impulsada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a través de Andalucía Emprende. La jornada final, que se ha celebrado en la sede del CADE de Cádiz capital, cuenta con la presencia de más de 30 técnicos de las principales entidades del ecosistema emprendedor de la Bahía de Cádiz.

En una nota, el delegado territorial de la Consejería, José Ángel Aparicio, ha señalado que esta iniciativa tiene como finalidad principal vertebrar el ecosistema emprendedor provincial, reforzando las alianzas entre administraciones, entidades formativas, instituciones económicas y agentes del territorio, además de conmemorar el 25 aniversario de servicio público de Andalucía Emprende.

"Estos encuentros no son actos protocolarios, son espacios de trabajo técnico para mejorar la coordinación real entre quienes acompañan a emprendedores y empresas en su día a día", ha destacado.

El ciclo ha recorrido desde el 1 de diciembre cinco comarcas gaditanas, comenzando en Algeciras (Campo de Gibraltar), para seguir en Arcos de la Frontera (Sierra de Cádiz), Barbate (La Janda), Sanlúcar de Barrameda (Costa Noroeste) y culminando en Cádiz, con la sesión dedicada a la Bahía y congregando a más de 150 personas en su totalidad, ya que cada encuentro ha reunido a más de 30 profesionales procedentes de ayuntamientos, oficinas del SAE, cámaras de comercio, entidades financieras, asociaciones empresariales, entre otros.

Planteado como un desayuno de cierre de año, los encuentros han servido para revisar los datos de 2025, analizar el impacto de las inversiones de la Inversión Territorial Integrada (ITI) en la red provincial de Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) y orientar las estrategias de cara a 2026. El ciclo ha contado, además, con la participación del experto en comunicación y motivación Ramón Barrera, para dinamizar las cinco sesiones y garantizar un enfoque participativo, práctico y orientado a la acción.

Según ha indicado la Junta, con la clausura de la jornada de este martes, Cádiz culmina un ejercicio conjunto que ha unido de forma consecutiva a todo el ecosistema emprendedor provincial en un proceso compartido de planificación, evaluación y diseño de sinergias.

Para el delegado, José Ángel Aparicio, esta dinámica demuestra que "unir en la misma mesa a todos los actores del emprendimiento es esencial para ofrecer un acompañamiento eficaz y vertebrar el desarrollo económico del territorio". "Pero esto no sólo quedará ahí si no que permitirá servir de inicio de futuras actuaciones en común y en coordinación dentro del territorio que, a bien seguro, impulsarán con éxito el tejido emprendedor de la provincia de Cádiz", ha concluido.