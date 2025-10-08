La Junta concluye los trabajos para ampliar espacios en el CEIP Virgen de las Angustias de Tabernas (Almería)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso Martínez, junto a responsables técnicos durante su visita a las obras realizadas en el CEIP Virgen de las Angustias de Tabernas (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

TABERNAS (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha finalizado las obras de adaptación de espacios en el CEIP Virgen de las Angustias de Tabernas (Almería) para atender el aumento de las unidades educativas de este centro, que este curso 2025-26 cuenta con diecinueve unidades y un total de 367 alumnos.

Así lo ha confirmado el delegado de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso Martínez, durante una visita a las instalaciones del colegio, donde ha explicado que, con "esta importante actuación, que ha supuesto una inversión cercana a los 70.000 euros, se ha obtenido un aula de pequeño grupo y un aula polivalente a partir de la redistribución de espacios ya existentes en el centro, como la antigua vivienda del conserje o un almacén anexo".

Martínez ha detallado que "los trabajos han consistido en la demolición de particiones, la instalación de una nueva tabiquería y la apertura de una salida para el comedor, así como en reformas en la instalación eléctrica, los pavimentos y los revestimientos de los nuevos espacios".

Al respecto, ha recordado que "la Consejería de Desarrollo Educativo y FP tiene en estos momentos en ejecución 28 actuaciones en Almería por un valor de 30,4 millones para la creación o mejora de las instalaciones y espacios educativos de los colegios e institutos de la provincia que como el CEIP Virgen de las Angustias van a contar con nuevos espacios educativos".

El titular de la administración educativa provincial ha señalado durante su intervención que "el CEIP Virgen de las Angustias es un ejemplo de que estamos trabajando para acercar una educación pública de calidad a todos los almerienses con la ejecución de mejoras en las instalaciones".

Ha añadido que también se está dotando a los centros de servicios "para favorecer la conciliación laboral de las familias, como el aula matinal, el comedor, el transporte escolar o las actividades extraescolares, que en este centro del desierto de Almería son, sin duda, un referente provincial".

A la visita, que ha estado dirigida por la directora del centro, han asistido también el alcalde del Ayuntamiento de Tabernas, José Díaz Ibáñez, así como el gerente provincial de la Agencia Andaluza de Educación, José Luis García Flores.

En este curso 2025-26, el colegio ha mejorado su digitalización con nuevas dotaciones aportadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, entre ellas un panel interactivo móvil, seis ordenadores de sobremesa, tres complementos para aula audiovisual, tres complementos STEM para Educación Primaria, dos mesas interactivas, tres gafas de realidad virtual y quince micrófonos portátiles.