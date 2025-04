La Junta confirma que docentes y alumnos acuden "con normalidad" a los centros educativos andaluces

El servicio de comedor se prestará "siempre que sea posible" y se revisan los testigos de temperatura para comprobar que no se ha roto la cadena de frío

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha confirmado este martes que, con datos de las 11,00 horas de este martes, los docentes y alumnos han acudido "con normalidad" a sus centros, siendo especialmente mayoritaria la presencia en Primaria. En el resto de los ciclos, la asistencia ha sido "desigual".

Dado que no hay actividad lectiva, no se han podido realizar las pruebas de evaluación previstas para este martes, que incluye pruebas PISA, las del Bachibac (bachillerato francés) o las del Bachillerato Internacional, han aclarado desde la Junta en un comunicado de prensa. En relación al servicio de comedor, se prestará "siempre que sea posible", garantizando la seguridad alimentaria del alumnado. Para ello, se están revisando los testigos de temperatura para comprobar que no se ha roto la cadena de frío, y en caso de que no haya certeza se procurará un menú alternativo.

"La decisión de abrir los centros pero sin actividad lectiva tiene el objetivo de no perjudicar al alumnado que no pueda asistir, o no pueda hacerlo el profesorado, o que pueda asistir pero su centro educativo no disponga de suministro eléctrico", ha explicado la Consejería.

"Desde Andalucía --continúa el comunicado-- entendemos que la decisión de abrir con normalidad los centros educativos que tomó el Cecopi, presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y en el que se encuentra representado el Gobierno de España, generaba mayor certidumbre a la comunidad educativa y confianza en la profesionalidad de nuestro personal docente".

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y las delegaciones territoriales "continúan dando apoyo a los centros para atender las incidencias que se están produciendo", ha aclarado la Junta, que, "con la información disponible", confirma que "la mayoría de ellos están garantizando el servicio educativo salvo incidencias menores relacionadas con el suministro eléctrico o las comunicaciones, así como cuestiones organizativas relacionadas con la directriz de actividad no lectiva del Gobierno de España".