Junta conoce las demandas en materia de infraestructuras del CEIP Ángel Frigola de La Mojonera (Almería)

ALMERÍA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta en Almería, Antonio Jiménez, acompañado por el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, ha visitado el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ángel Frigola, para conocer in situ las demandas en materia de infraestructuras planteadas por la dirección del colegio y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Blas Infante.

La directora del centro, María Oliva Garzón y un representante del AMPA han recorrido con ellos algunas de las dependencias del CEIP, cuya construcción data de 1981, para dar a conocer las necesidades que presenta el centro educativo, principalmente en materia de infraestructuras.

Los representantes del Ayuntamiento de La Mojonera han manifestado que "aunque se viene realizando el mantenimiento de todos los centros educativos del municipio, deben ir priorizando las necesidades que van surgiendo".

Además, han insistido en que desde la Delegación de Educación "se estudie la oferta formativa solicitada desde el instituto para ofrecer a sus jóvenes una salida profesional adecuada".

Antonio Jiménez ha explicado que desde la Delegación de Educación "siempre se toma nota de las necesidades de los centro educativos de toda la provincia y se procede a su estudio y planificación".

A modo de ejemplo, el delegado ha detallado "las obras acometidas en el CEIP San Pedro Apóstol para reparar las cornisas del edificio central, por un importe de 11.760 euros y en el IES La Mojonera, con la ampliación de espacios educativos por importe de algo más de 14.700 euros y que contemplaba la división de un aula taller para crear dos aulas nuevas".

Asimismo, se ha venido estudiando la oferta de Formación Profesional para el curso 2022-2023, teniendo en cuenta las peticiones del instituto y las necesidades del municipio.

En este sentido, Educación ya está trabajando la posibilidad de autorizar un nuevo título de FP de Comercio y Marketing y se mantiene la FP básica de Gestión Administrativa, ha explicado el delegado.

En ese sentido, Antonio Jiménez ha recordado "la importancia de que la oferta de Formación Profesional de cada centro educativo se adecúe a las necesidades de su alumnado".

Es por ello que la planificación de la oferta de titulaciones de FP "se haga atendiendo a las demandas de empleabilidad de cada zona y las necesidades de los centros educativos" ha subrayado.

Y ha matizado que "no se está desmantelando la oferta formativa de La Mojonera, pero no tiene sentido mantener unos estudios que no cuentan con alumnado suficiente porque esto supone trabas para implantar nuevos".

El delegado ha subrayado la importancia de que tanto los ayuntamientos como la Delegación de Educación "sumemos esfuerzos y rememos siempre en la misma dirección, poniendo el foco en lo que verdaderamente importa: ofrecer a nuestros alumnos una educación de calidad".

Por su parte, la directora del centro Ángel Frigola de La Mojonera, ha agradecido la visita del delegado para comprobar in situ las necesidades de inversión en infraestructuras del colegio y ha destacado "su claridad y cercanía con el personal docente y el alumnado del colegio".