La Junta destaca un inicio en Huelva del curso escolar "histórico" por sus "avances" educativos

Archivo - Sede de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva, Carlos Soriano, ha destacado que este comienzo de curso es "histórico" por las medidas impulsadas por el Gobierno andaluz en educación, que "refuerzan la igualdad, la inclusión y la innovación educativa".

Así, en una nota, ha señalado que este curso se pone en marcha con la gratuidad de la educación infantil de dos años, "que beneficiará a más de 5.300 familias onubenses", el "libre acceso" a libros de texto "para 57.000 alumnos", la ampliación de la Formación Profesional con más de 10.600 plazas, un "refuerzo del profesorado con 182 nuevos docentes en Huelva, inversiones en infraestructuras y digitalización y medidas de inclusión y bienestar emocional".

Soriano ha subrayado que el año educativo 2025/26 "estrena la gratuidad universal" de la educación infantil de dos años, tanto en Escuelas Infantiles de titularidad de la Junta como en centros adheridos al programa de ayudas. La medida "beneficiará" a más de 64.000 menores en Andalucía y a 5.300 en Huelva, con una red de 9.763 plazas en 151 centros, 113 más que el curso anterior.

Además, los servicios complementarios --comedor, aula matinal y aula de tarde-- seguirán siendo bonificados para este alumnado, al igual que en los tramos de cero y un año, donde "ya existe una cobertura parcial de hasta el 50% según renta familiar". El decreto fija una hoja de ruta para extender la gratuidad al resto de Infantil en seis años, "consolidando la educación infantil como prioridad estratégica del Gobierno andaluz y reforzando la conciliación y apoyo a la natalidad". "La gratuidad de Infantil es un paso histórico en igualdad desde la cuna, conciliación y apoyo al empleo femenino", ha explicado Soriano.

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

Además, ha remarcado que "se garantiza que todos los escolares accedan a los mismos recursos básicos, independientemente de su origen". Para ello, más de 57.000 alumnos onubenses contarán con libros de texto gratuitos, lo que "supone una inversión de 3,6 millones de euros y un alivio directo para las familias, garantizando igualdad de oportunidades desde el inicio del curso escolar".

En cuanto a la Formación Profesional, ha indicado que pretende que "cada joven encuentre en la FP una puerta abierta a un empleo estable y vinculado a sectores estratégicos". Huelva contará con 10.608 plazas de FP, "un 40% más que en 2018", con la colaboración de 2.557 empresas y 6.325 convenios activos. Entre las nuevas titulaciones destacan: Ciberseguridad Industrial, Peritación de Siniestros, Emergencias y Protección Civil y Mantenimiento Electromecánico, vinculadas a sectores estratégicos como minería, energías renovables, hidrógeno verde y agricultura de precisión.

INFRAESTRUCTURAS

Desde 2019 se han ejecutado 224 proyectos con 54 millones de euros, de los que 24 millones corresponden a la capital. Destacan la reforma integral del IES La Rábida (8,5 millones), la construcción del CEIP Muelle del Tinto (6 millones), el IES La Marisma (1,8 millones), el CEIP Manuel Siurot (1,2 millones) y la Escuela de Arte León Ortega (4,3 millones).

El delegado ha señalado que durante el verano de 2025, "la Junta ha invertido más de 800.000 euros en obras de mejora en colegios e institutos de la provincia, de los que 400.000 euros se han destinado a accesibilidad y atención a la diversidad, eliminando barreras arquitectónicas y creando espacios inclusivos". "Las actuaciones refuerzan la inclusión y garantizan que todos los centros sean espacios accesibles y adaptados a las necesidades de todo el alumnado", ha subrayado el titular de Educación.

En este ámbito de la digitalización educativa "se han destinado 15 millones de euros para entregar 4.700 dispositivos a alumnado vulnerable y dotar 294 centros con 4.280 aulas digitales interactivas, incorporando recursos como paneles táctiles, impresoras 3D, kits STEAM, realidad virtual y radios escolares".

"MÁS PROFESORADO CON MAYOR ESTABILIDAD"

De otro lado, Soriano ha subrayado que "Huelva ha sumado 182 nuevos docentes y Andalucía ha incorporado este año 2.528 más, destinados a reforzar competencias básicas, digitalización, FP y atención a la diversidad". Los docentes recibirán la última subida salarial del acuerdo de 2022, "con mejoras de hasta 2.310 euros anuales, alcanzando la media nacional por primera vez".

Además, apunta que "se aplican acuerdos históricos con sindicatos para reducción progresiva de ratios, disminución de burocracia, acceso a Cátedras y teletrabajo parcial". "Huelva contará con 1.580 especialistas de apoyo, cinco nuevas aulas específicas y 137 orientadores enfocados en bienestar emocional y prevención del suicidio".

"En Zonas de Transformación Social (ZTS) se refuerzan 52 centros con 87 docentes, 14 orientadores y 49 refuerzos en lectura y matemáticas, con una inversión superior a cuatro millones de euros. La inclusión es hoy una realidad palpable en nuestra provincia. Queremos que ningún alumno se quede atrás", ha sostenido Soriano.

Por último, destaca que la provincia de Huelva cuenta con 123 comedores escolares públicos "que atienden a 7.706 alumnos diariamente", así como que este curso "se han incorporado 338.000 kilos de productos ecológicos, garantizando seguridad y hábitos saludables, así como atención a alergias e intolerancias".