La Junta destaca el refuerzo educativo y la apuesta por la Formación Profesional en Córdoba

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina (segundo por la izda), en la inauguración del curso. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LUCENA (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

El delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha inaugurado este martes en el IES Marqués de Comares de Lucena el curso 2026/2027 de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP), coincidiendo con el 75 aniversario del centro, donde ha puesto en valor el refuerzo educativo y la apuesta por la FP en la provincia.

Según ha informado la Junta en una nota, Molina ha agradecido la acogida de la comunidad educativa y del Ayuntamiento de Lucena y ha señalado que no se podía encontrar "un lugar mejor para hacerlo", ya que el instituto celebra "75 años de historia, 75 años formando a generaciones de lucentinos y siendo una referencia educativa para esta ciudad".

En la provincia de Córdoba, 75.525 estudiantes comienzan este curso las clases en 205 centros docentes. De ellos, más de 57.800 están matriculados en la enseñanza pública y cerca de 12.000 en la concertada. En el conjunto de las enseñanzas no universitarias, la cifra supera los 152.000 alumnos.

El delegado ha destacado "el refuerzo de las plantillas pese al descenso demográfico del alumnado en Secundaria y Bachillerato", recalcando que "menos alumnos no significa menos recursos". Además, ha señalado que "la plantilla pública de Secundaria alcanza los 5.174 docentes, a los que se suman 600 profesores de refuerzo".

Especial protagonismo ha otorgado a la Formación Profesional, que alcanza los 20.168 estudiantes en Córdoba, cerca de 600 más que el curso anterior. La provincia cuenta con 418 ciclos formativos y cursos de especialización.

Al respecto, ha agregado que se sigue "reforzando los recursos, mejorando la atención a la diversidad y ampliando las oportunidades de nuestros jóvenes, especialmente a través de la Formación Profesional",.

En Lucena, 4.057 estudiantes cursarán este año Secundaria, Bachillerato y FP, de los que 929 lo hacen en Formación Profesional. En el conjunto de las enseñanzas no universitarias, son más de 8.100 los alumnos matriculados.

Molina ha puesto también en valor la inversión educativa en el municipio. Desde 2019, la Junta ha destinado más de cuatro millones de euros a infraestructuras educativas y, sumando dispositivos digitales y actuaciones del curso 2025/2026, la inversión acumulada supera los 6,1 millones de euros.

Se trata "de una inversión que se traduce en mejores instalaciones, mejores condiciones de confort, actuaciones de eficiencia energética y una mayor digitalización de los centros", ha señalado.

En el marco del Plan Andalucía Actúa, se han ejecutado actuaciones en el IES Sierra de Aras por 89.000 euros y se ha adjudicado en el CEIP El Prado una intervención de 350.000 euros para sustituir la cubierta. Además, está prevista la instalación de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en el CEIP Nuestra Señora de Araceli.

El delegado ha destacado, igualmente, que Lucena ha ampliado su oferta de FP con seis nuevos ciclos formativos en los últimos años, distribuidos entre los IES Sierra de Aras, Marqués de Comares y Juan de Aréjula.

Precisamente, el IES Marqués de Comares ha recibido desde 2020 más de 584.000 euros en actuaciones, entre ellas 235.000 euros para ampliar espacios destinados a ciclos formativos y cerca de 288.000 euros para energía fotovoltaica y refrigeración adiabática.

"Estamos en un instituto que cumple 75 años de historia pero que mira al futuro con nuevas instalaciones, nuevas tecnologías y mejores condiciones para enseñar y aprender", ha concluido Molina, reafirmando el compromiso de la Junta con la comunidad educativa para afrontar el curso 2026/2027 "en las mejores condiciones posibles".