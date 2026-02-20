La Junta destina más de 60 millones en reparar las infraestructuras docentes dañadas por el temporal

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, visita un colegio en Grazalema (Cádiz) - Joaquín Corchero - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Junta va a destinar 60,2 millones de euros de recursos propios para reparar las infraestructuras docentes que hayan resultado dañadas a consecuencia de las borrascas de las últimas semanas. Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, durante su vista a dos centros docentes de Grazalema (Cádiz).

Castillo ha informado de que tras el paso del temporal se han identificado 526 incidencias en la red educativa andaluza, una cifra que podría superar las 600 ya que aún quedan casos pendientes de valoración, como ha recogido la Junta en una nota.

Asimismo, ha subrayado que la Consejería está actuando "con la máxima celeridad" en las labores de reparación para garantizar la seguridad de las infraestructuras. De hecho, ha destacado que el objetivo prioritario de restablecer la normalidad lectiva "ya es una realidad", funcionando hoy todos los centros educativos de la comunidad "con total regularidad".

En el caso de Cádiz, una de las provincias más afectadas, el número de incidencias se sitúa en 106 intervenciones, para las cuales se ha movilizado una inversión de casi 13 millones de euros destinados a su reparación. Las actuaciones, que se pueden elevar hasta unas 129, se extienden a unos 30 municipios, entre los que destacan Algeciras, Jerez de la Frontera, Ubrique, El Puerto de Santa María, San Roque y la capital gaditana.

En concreto, la consejera ha señalado las próximas intervenciones en el municipio de Grazalema, donde se actuará en los centros docentes una vez concluidas las valoraciones técnicas. Según las primeras estimaciones, la inversión rondará los 300.000 euros, destinados principalmente a la reparación de cubiertas y filtraciones.

Por otro lado, ya se han restablecido las rutas de transporte para el alumnado de segundo de Bachillerato y se ha aprobado un refuerzo docente extraordinario. Esta dotación adicional garantizará el acompañamiento pedagógico de los estudiantes de primero de Bachillerato mientras se solucionan las incidencias en las carreteras.

Asimismo, Castillo ha detallado la tipología de los daños producidos en los centros andaluces, donde predominan las filtraciones y humedades, así como el deterioro de carpinterías y cerramientos. Igualmente, se han registrado incidencias en las zonas exteriores, principalmente por la caída de arbolado y otras roturas estructurales.

Esta media se enmarca en el Plan Andalucía Actúa, puesto en marcha por la Junta con una dotación de más de 1.780 millones de euros de recursos propios para afrontar la fase de recuperación una vez pasada la emergencia meteorológica.

En este sentido, María del Carmen del Castillo ha subrayado que el Gobierno andaluz ha ofrecido "una respuesta rápida y eficaz para garantizar la vuelta a la normalidad de los municipios afectados".

VISITA CENTROS DE GRAZALEMA

Por otra parte, la consejera ha visitado el CEIP Antonio Machado y el IES Sierra de Grazalema, centros que se vieron obligados a suspender la actividad presencial debido al temporal, garantizando la continuidad lectiva de forma telemática.

"Debemos de estar muy orgullosos por nuestro alumnado y, especialmente, del profesorado, cuya labor y compromiso en circunstancias tan adversas han sido fundamentales para garantizar los procesos de aprendizaje", ha aseverado.

Desde el año 2019, la Consejería ha destinado más de 142.200 euros a la modernización de los centros educativos de Grazalema, con la dotación de equipamiento y la digitalización de las aulas. Además, a través del Plan Mejora tu Centro, se han realizado mejoras para incrementar el confort térmico de los centros educativos y sus instalaciones.

La red de centros docentes en el municipio de Grazalema está compuesta por la Escuela Infantil La Amapola, el CEIP Antonio Machado, el IES Sierra de Grazalema y la Sección de Educación Permanente. En su conjunto, atienden a un total de 178 estudiantes de Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Adultos.