La Junta elimina barreras en el CEIP Doctor Thebussem de Medina Sidonia (Cádiz) con una inversión de 430.000 euros

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha dado comienzo a los trabajos para la mejora de la accesibilidad del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Doctor Thebussem de Medina Sidonia, con una inversión de 430.370 euros.

Según ha explicado la Junta en una nota, las obras, que tienen un plazo de ejecución previsto de cinco meses, permitirán culminar una actuación que ya se adjudicó con anterioridad, pero fue abandonada por la empresa contratista.

La Junta ha señalado que la intervención consistirá en la instalación de dos ascensores, uno en cada uno de los dos edificios que componen el centro, siendo el primero de dos plantas de altura y el segundo de tres.

Por otra parte, en el primer edificio se acometerán reformas adicionales para eliminar las barreras arquitectónicas existentes. Así, se construirán rampas interiores en las plantas baja y primera a fin de salvar desniveles que actualmente se resuelven con escaleras. También se colocará una pequeña rampa en el acceso exterior a la zona del comedor.

Las obras incluyen, además, la reparación de los desperfectos ocasionados por goteras y humedades en la zona de obra abandonada y la sustitución de la cubierta provisional existente por una definitiva, ha señalado la Junta.

Finalmente, ha recordado que esta actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con cofinanciación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.