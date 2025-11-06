La Junta firma en Cádiz un protocolo con el Clúster Marítimo Naval para fomentar la FP en este sector

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, y el presidente de Clúster Marítimo Naval de Cádiz, José Luis García-Zaragoza, firman un protocolo para fomentar la FP en Andalucía. - Esther Lobato - Europa Press

CÁDIZ 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y el presidente de Clúster Marítimo Naval de Cádiz, José Luis García-Zaragoza, han firmado este jueves un protocolo para fomentar e impulsar la Formación Profesional en Andalucía, en un acto en el que ha estado también la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo.

En su intervención, la consejera ha destacado que la firma de este protocolo permitirá que jóvenes andaluces puedan realizar su formación en alternancia en empresas del sector naval, favoreciendo su posterior inserción laboral en un entorno "moderno y lleno de oportunidades" y en un sector que "atraviesa una etapa de crecimiento que demanda personal cualificado y especializado".

Según ha concretado la Junta en una nota, este protocolo beneficiará al alumnado de las familias profesionales de Marítimo Pesquera, Electricidad y Electrónica, Instalación y Mantenimiento, Fabricación Mecánica, Informática y Comunicaciones, Comercio y Marketing y Administración y Gestión.

Se trata de una colaboración integral que incluye la formación del profesorado de FP, tanto a través de acciones formativas como de estancias en empresas, así como el desarrollo conjunto de proyectos de innovación tecnológica, científica y educativa.

Castillo ha señalado que la firma del protocolo "refuerza el compromiso de la Junta" con una Formación Profesional que sirva como "motor para transformar la economía y la sociedad", y que tenga capacidad para "producir talento y fortalecer la industria" del sector naval.

Por su parte, el presidente de Clúster Marítimo Naval de Cádiz ha subrayado que la firma de este jueves es "un nuevo hito de gran relevancia" que "demuestra nuestra apuesta por la Formación Profesional".

Además, ha agradecido "la magnífica disposición" de la consejera para firmar este protocolo que "no hace más que formalizar, poniendo negro sobre blanco, la vía de colaboración en la que hemos estado trabajando junto con los técnicos de la delegación provincial de Educación y los institutos".

Este trabajo ha tenido el objetivo de adaptar la oferta de la FP a las necesidades reales de las empresas y facilitar la integración de alumnos de FP Dual en las empresas, entendiendo que la nueva FP "no tiene sentido sin contar con las empresas" que son, ha añadido, "un factor crucial en la formación de los alumnos".

García-Zaragoza ha indicado que "es ahí es donde el Clúster ejerce su labor de interlocutor y agente facilitador, intrínseco a una agrupación empresarial como la nuestra".

Como recoge este convenio, el Clúster colaborará en la difusión del conocimiento sobre el papel y las formas de participación de las empresas en la FP para fomentar el número de plazas formativas para el desarrollo de la fase de formación en empresas, así como en la mejora de la fluidez de las relaciones entre centros docentes y empresas.

"Es muy importante en un momento como el que vivimos actualmente en la industria naval, donde afortunadamente hay muchos proyectos que demandan gran cantidad de empleados, que los centros educativos conozcan las necesidades reales de perfiles formativos que precisa este sector productivo y la especialización del profesorado y su cercanía a la realidad empresarial para formar a los profesionales que las empresas necesitan", ha dicho el presidente del Clúster Marítimo Naval.

El protocolo recoge líneas de actuación para fomentar el número de plazas formativas en el desarrollo de la fase de formación en empresas u organismos equiparados, con el fin de conocer las necesidades de perfiles formativos que precisan los sectores productivos para formar a futuros profesionales que respondan a las necesidades del mercado laboral.