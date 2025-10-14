La Junta firma un protocolo con el Clúster Audiovisual de Andalucía para "promover" la FP

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y el presidente de Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND), Gustavo Fuentes, han firmado un protocolo para "fomentar e impulsar" la Formación Profesional en Andalucía. Castillo ha asegurado que este acuerdo sitúa a Andalucía "en la vanguardia de la colaboración público-privada, creando una sinergia entre las empresas del sector y el ámbito educativo". Este acuerdo beneficiará a seis familias profesionales especialmente.

"Al establecer este protocolo con un clúster que incluye a actores esenciales como Canal Sur, productoras audiovisuales o empresas de videojuegos, estamos sentando las bases para una FP más competitiva, vinculada con la innovación tecnológica y en consonancia con los desafíos del mercado global y de un sector audiovisual en constante transformación", ha dicho. Asimismo, ha señalado que la Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales proporciona el marco idóneo para desarrollar este tipo de colaboraciones, al favorecer la digitalización, la internacionalización y la competitividad del sector.

El protocolo, ha indicado María del Carmen Castillo, beneficia a varias familias profesionales, sobre todo a Imagen y Sonido, "ya que los estudiantes se enriquecerán con prácticas reales y obtendrán competencias profesionales en temas relacionados con la creación, posproducción y distribución audiovisual, además de en la elaboración de videojuegos y animación, áreas estas últimas donde la necesidad de expertos capacitados aumenta exponencialmente", según ha recogido la Junta en una nota. También, se beneficiarán del acuerdo las familias de Imagen Personal, Informática y Comunicaciones, Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica y Comercio y Marketing.

La consejera ha destacado que la firma del protocolo "refuerza el compromiso de la Junta con una Formación Profesional que sirva como motor para transformar tanto la economía como la sociedad, que tenga capacidad para producir talento, fortalecer la industria y proyectar internacionalmente la excelencia del sector audiovisual andaluz". Además de la formación en empresas para el alumnado, el protocolo recoge otras acciones, entre las que destacan la colaboración del clúster en la formación del profesorado, el impulso de proyectos conjuntos entre empresas y centros educativos y el desarrollo de proyectos de innovación en el ámbito de la Formación Profesional.

Estas actuaciones serán "determinantes", en palabras de la Junta, para la modernización de la FP andaluza y su adaptación a las demandas del mercado audiovisual y digital. El protocolo recoge líneas de actuación para fomentar el número de plazas formativas en el desarrollo de la fase de formación en empresas u organismos equiparados, con el fin de conocer las necesidades de perfiles formativos que precisan los sectores productivos para formar a futuros profesionales que respondan a las necesidades del mercado laboral.