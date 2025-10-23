La Junta incluye siete centros educativos de la provincia de Almería en su Programa de Bioclimatización

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Siete centros educativos de la provincia de Almería han sido incluidos en la segunda fase del programa para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad que tiene entre sus objetivos mejorar las condiciones de confort término en verano mediante el uso de energía fotovoltaica.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, ha visitado el CEIP Virgen del Loreto, donde ha apuntado que en esta segunda fase del plan están los colegios San José de Calasanz de Huércal-Overa, el CEIP Joaquín Visiedo de Viator, el CEIP La Jarilla de Huércal de Almería, el CEIP Juan Sebastián Elcano de San Isidro de Níjar, el IES Retamar de El Alquián en Almería, el CEIP Rafael Alberti de Almería y el IES Francisco Javier Román de Gádor.

Los centros han sido seleccionados "sobre la base de criterios técnicos y objetivos, priorizándose aquellos municipios situados en zonas geográficas con severidad climática de verano extrema y habiéndose confirmado in situ la viabilidad técnica de realizar las actuaciones", según el delegado.

Los proyectos de estas obras incluirán una valoración energética de los centros y un estudio energético previo y posterior de la actuación tras la ejecución.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ya ha ejecutado un total de 36 obras de bioclimatización mediante refrigeración adiabática en centros docentes públicos de la provincia de Almería, con una inversión total de más de 7,5 millones de euros.

En esta línea, Alonso ha destacado que el colegio público Virgen de Loreto de la capital ya se ha beneficiado de este plan para acabar con los problemas de calor a través de una inversión de 196.864,38 euros.

Así, ha incidido en la "apuesta de la Junta por la implantación de un sistema sostenible de bioclimatización acompañado de energías renovables para reducir el gasto en consumo eléctrico lo que implica, en palabras del delegado territorial, un importante avance en la actualización y modernización de la red de centros educativos públicos de la provincia, así como en su eficiencia energética y sostenibilidad".