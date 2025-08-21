La Junta invierte más de 800.000 euros en obras de mejora en colegios e institutos de Huelva este verano

HUELVA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), está ejecutando durante este verano en la provincia de Huelva obras de adecuación y mantenimiento en centros educativos por valor de más de 800.000 euros.

Según ha indicado en una nota, con estas actuaciones "el Gobierno andaluz sigue avanzando en su objetivo de modernizar la red de colegios e institutos onubenses, garantizando espacios más seguros, accesibles y adaptados a las necesidades de todo el alumnado".

De esta inversión, casi la mitad --en torno a 400.000 euros-- se ha destinado a la eliminación de barreras arquitectónicas y a la creación de espacios inclusivos, "respondiendo así a la prioridad marcada por Juanma Moreno y su equipo de Gobierno en materia de educación inclusiva, atención a la diversidad y apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales".

El resto se ha centrado en reparaciones y mejoras en instalaciones, sustitución de materiales necesarios debido a su obsolescencia y resolución de urgencias técnicas en distintos colegios e institutos de la provincia, lo que "permite avanzar en la conservación del parque educativo y dar respuesta a las necesidades más inmediatas de la comunidad escolar".

En la capital onubense, se están acometiendo intervenciones en la Escuela Infantil Virgen de la Cinta, el IES Estuaria, el CEIP Manuel Siurot, el CEIP Clara Campoamor y el Instituto Provincial de Educación Permanente (IPEP), encontrándose algunas obras en distintas fases de ejecución, desde su inicio hasta su finalización.

También se han realizado en centros de Ayamonte como el CEIP Galdames; de San Juan del Puerto, con el CEIP Marismas del Tinto; y de Nerva, con el IES Vázquez Díaz. En Lepe, las inversiones se han materializado en el CEIP Rodrigo Pérez Acevedo, en el IES La Arboleda, mientras que en La Palma del Condado se han realizado mejoras en el IES La Palma y en el CEIP Condado de Huelva.

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva, Carlos Soriano, ha destacado que "estas obras son una muestra clara de que el Gobierno de la Junta cumple sus compromisos con las familias, los docentes y el alumnado". "Estamos invirtiendo donde más se necesita, reforzando la igualdad de oportunidades y poniendo a la educación en el centro de la acción política", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que "la educación inclusiva es hoy una seña de identidad del modelo andaluz" y que se ha pasado "de los discursos a los hechos, con una inversión histórica en accesibilidad, recursos humanos y materiales que permiten que ningún niño ni ninguna niña se quede atrás".

El titular de Educación ha señalado que estas obras de verano se suman a otras medidas "estratégicas" de la Consejería para "atender de manera correcta a la diversidad", como la ampliación de aulas específicas, el incremento de profesionales de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, o la dotación de nuevos recursos tecnológicos y de accesibilidad.

"Estamos construyendo una escuela andaluza moderna, abierta y adaptada a la sociedad de hoy, que ofrece oportunidades reales a todos nuestros alumnos. Sabemos que hay margen de mejora y que la educación es un proyecto en constante evolución, por lo que seguimos trabajando para seguir avanzando y perfeccionando todo aquello que se pueda mejorar", ha concluido.