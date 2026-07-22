La Junta justifica la eliminación de una parada escolar en Vícar (Almería) por su cercanía al instituto

Concentración para reclamar el mantenimiento del transporte escolar y la construcción de un tercer instituto en Vícar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE VÍCAR

ALMERÍA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha justificado la eliminación de una parada de transporte escolar del IES La Puebla de Vícar (Almería) para el curso 2026-2027 porque se encuentra a menos de 2.000 metros del centro educativo.

El pronunciamiento de la Administración autonómica se produce después de la concentración convocada este martes por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), que ha reunido a un centenar de personas para reclamar la continuidad del servicio.

Según ha informado la Delegación Territorial de Educación en un comunicado, el Servicio de Planificación de la administración educativa provincial ha revisado el uso de este servicio complementario para adecuarlo a la normativa vigente y garantizar la "equidad de acceso".

En el marco de esta revisión, la Junta ha indicado que el transporte será gratuito para el alumnado de enseñanza básica que tenga que desplazarse fuera de su localidad de residencia por la inexistencia de la etapa educativa correspondiente.

Asimismo, ha precisado que la distancia mínima entre paradas debe ser de 500 metros y que la parada anterior al centro debe situarse al menos a dos kilómetros, motivo por el que ha determinado la eliminación de la parada.

RESPALDO MUNICIPAL Y RECLAMACIÓN DE UN TERCER INSTITUTO

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha respaldado la movilización y ha señalado que el servicio permite el desplazamiento del alumnado desde Las Cabañuelas hasta Puebla de Vícar, ya que este núcleo no cuenta con un centro propio de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Bonilla también ha rechazado la petición del Grupo Municipal del PP para que el Ayuntamiento se haga cargo del transporte escolar, al asegurar que se trata de una competencia exclusiva de la Junta y que "ni corresponde, ni legalmente sería posible que Vícar asumiera este servicio".

La concentración también ha servido para reclamar la construcción urgente de un tercer instituto en el municipio. En relación con esta reivindicación, Bonilla ha recordado que el Ayuntamiento ofreció hace cuatro años a la Junta la cesión de un solar en el Bulevar de La Paz para construir el futuro IES de Las Cabañuelas.

Según ha explicado el alcalde, la Junta trasladó que existen otros centros más masificados y situó la construcción del nuevo instituto como una prioridad a "medio plazo", un horizonte que Bonilla ha cifrado entre ocho y doce años y ha calificado de "inaceptable".

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Por Andalucía había registrado previamente una Proposición No de Ley (PNL) y una pregunta escrita en el Parlamento andaluz para reclamar el mantenimiento gratuito del transporte hasta la entrada en funcionamiento del futuro IES de Las Cabañuelas y una evaluación técnica de los riesgos viales que afrontaría el alumnado en sus desplazamientos a pie.

El portavoz de IU en Vícar, José Gallardo, aseguró que los trayectos a pie atraviesan "dos puntos de mucho tráfico" y que uno de ellos registra una media de 3.000 vehículos diarios.