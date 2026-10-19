La Junta licita las obras de bioclimatización y energías renovables en dos colegios de El Bosque y Arcos en Cádiz

Exterior del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Vicenta Tarín de Arcos de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha hecho pública en el Perfil del Contratante la licitación de las obras para la instalación de sistemas de bioclimatización con apoyo de energías renovables en los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Albarracín de El Bosque y Vicenta Tarín de Arcos de la Frontera, ambos en la provincia de Cádiz.

El presupuesto total de la licitación, que se divide en dos lotes, es de 652.010,66 euros y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de noviembre, como ha detallado la Junta en una nota.

El primer lote, licitado por 265.579,29 euros y un plazo previsto de ejecución de cuatro meses, tiene por objeto la contratación de las obras necesarias para dotar de refrigeración adiabática y paneles solares fotovoltaicos al CEIP Albarracín de El Bosque.

La intervención consistirá en la instalación de este sistema de bioclimatización en todos los espacios educativos del centro, así como en el comedor y los despachos, siendo la superficie refrigerada prevista de más de 876 metros cuadrados. La instalación fotovoltaica contará con una potencia instalada de 30 kilovatios y permitirá la producción de energía eléctrica destinada a autoconsumo del centro y el posible vertido a la red.

El segundo lote, en licitación por 386.431,37 euros y un plazo previsto de ejecución de cuatro meses, corresponde a las obras de bioclimatización y energías renovables en el CEIP Vicenta Tarín de Arcos.

En este segundo centro se instalará también refrigeración adiabática en todos sus espacios docentes, que suman una superficie de 1.129 metros cuadrados. La instalación fotovoltaica del colegio de Arcos contará igualmente con una potencia instalada de 30 kilovatios.

Estas actuaciones están recogidas dentro de la segunda fase del programa de Bioclimatización y Energías Renovables de centros educativos públicos de Andalucía de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuentan con cofinanciación europea dentro del marco Feder 2021-2027.