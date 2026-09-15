La Junta manifiesta su apuesta por una educación pública y de calidad en inicio de curso en la provincia de Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, en una clase del IES Carlos III de Prado del Rey en la apertura del curso escolar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PRADO DEL REY (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha inaugurado este martes el curso en Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos 26-27 en un acto celebrado en el IES Carlos III de Prado del Rey, donde ha asegurado que la apuesta de la Junta por una educación pública y de calidad es "rotunda".

Un total de 130.449 estudiantes comienzan este martes las clases en los 229 centros docentes de la provincia, donde 256 alumnos de Secundaria y Bachillerato lo hacen en Prado del Rey, con una oferta en FP "especialmente sólida" con 164 alumnos, ha indicado la Junta en una nota.

La delegada ha estado acompañada por la alcaldesa de Prado del Rey, Vanesa Beltrán, el delegado territorial de Educación en Cádiz, José Ángel Aparicio, y el director del Instituto Carlos III, José María Sánchez.

Colombo ha afirmado que este centro es "referencia educativa" en la Sierra de Cádiz, donde se imparten seis enseñanzas de FP que responden a las necesidades del territorio.

Los cursos que se imparten son Grado Básico de Carpintería y Mueble, Grado Básico para Necesidades Educativas Especiales de Servicios Comerciales, Grado Medio de Instalación y Amueblamiento, Grado Medio de Atención a Personas en situación de Dependencia, Grado Medio de Enseñanza y Animación Sociodeportiva y Grado Superior de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre.

La delegada ha manifestado la "rotundidad" de la apuesta de la Junta de Andalucía por una educación pública y de calidad, poniendo como ejemplo este compromiso en el municipio de Prado del Rey, que cuenta con una red educativa "muy completa", con recursos como la Escuela Infantil Azahar, los colegios Pablo de Olavide y San José, este propio centro IES Carlos III, una Sección de Educación Permanente y una escuela municipal de música que "enriquecen la vida cultural y formativa".

Mercedes Colombo ha explicado que hay más de 800 alumnos entre Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP en el municipio pradense y que, a esta oferta educativa hay que sumar "los esfuerzos" junto con el Ayuntamiento para mejorar las infraestructuras educativas.

La delegada ha citado que del programa Mejora tu Centro, Prado del Rey ha recibido más de 50.000 euros en los dos últimos cursos, siendo 28.835,87 euros en el 2024/25 y 32.950,73 euros para el 2025/26. A ello se suma la inversión en Confort Térmico, con 45.822,93 euros el curso pasado.

Colombo ha destacado además la apuesta por la digitalización educativa, con 142.609,68 euros destinados a la implantación de aulas digitales en los centros de este municipio.

En este inicio de curso también ha hecho referencia a la disminución del alumnado en los institutos de la provincia, que este año se refleja en un descenso de más de 3.420 estudiantes, y que es consecuencia directa de la bajada sostenida de la natalidad. Al respecto, ha indicado que, a pesar de contar con menos estudiantes, "el Gobierno andaluz vuelve a reforzar las plantillas docentes, especialmente las destinadas a la atención a la diversidad".

La plantilla pública de Secundaria alcanza este curso los 8.311 docentes en la provincia de Cádiz.

APUESTA POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Mercedes Colombo ha subrayado que la Formación Profesional continúa siendo "una de las grandes prioridades estratégicas" de la Junta, resaltando que en la provincia de Cádiz se han ofertado más de 23.100 plazas de nuevo ingreso y la modalidad a distancia se ha reforzado hasta alcanzar 28.745 plazas en Andalucía.

En Cádiz se pueden estudiar 611 ofertas de ciclos formativos y cursos de especialización en centros sostenidos con fondos públicos. Para atender este crecimiento, la Consejería ha reforzado la plantilla docente pública de FP con 1.216 profesores adicionales.

Para terminar, la delegada de la Junta ha manifestado que "todo este esfuerzo demuestra el compromiso del Gobierno andaluz con la educación pública y con el futuro de nuestros jóvenes", añadiendo que Prado del Rey "es un ejemplo de cómo la inversión, la planificación y la colaboración entre administraciones permiten construir una educación de calidad, moderna y adaptada a las necesidades de la sociedad actual".

Por su parte, la alcaldesa de Prado del Rey ha expresado su satisfacción por este día "importante" para el pueblo y la comunidad educativa, y ha trasladado su agradecimiento a la delegada de la Junta y al delegado territorial de Educación por elegir el IES Carlos III como "referente provincial y referente autonómico".

Vanesa Beltrán ha destacado la "estrecha" colaboración que mantiene el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía, considerando que es "totalmente necesaria para alcanzar el objetivo común de todos: el bienestar y el futuro de nuestros jóvenes".

También ha agradecido al equipo docente de este centro, con su director al frente, "su excelente trabajo para obtener los mejores resultados".