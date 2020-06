Junta "no contempla" ampliar el plazo de matriculación y señala que ya se han tramitado 170.000 solicitudes 'on line'

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, "no contempla" ampliar el plazo para la matriculación de alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial para el próximo curso 2020/21 porque "no ha lugar", al tiempo que ha destacado que ya hay unas 170.000 matriculaciones vía 'on line'.

En declaraciones a los periodistas en La Rinconada (Sevilla), el consejero ha señalado que hubo "problemas" al comienzo de la matriculación 'on line', pero "afortunadamente se pudieron ir resolviendo, y podemos decir que el sistema ya se estabilizó a partir del jueves" y que la matriculación "ha sido masiva y a esta hora hay unas 170.000" solicitudes.

Ha añadido que el plazo termina esta noche a las 00,00 horas y en principio "no contemplo ampliar porque creo que con las matriculaciones vía telemática y vía presencial cubrimos perfectamente el plazo para que las familias puedan escolarizar a su hijos".

Cuestionado sobre el caso de que alguna familias se haya quedado descolgada, el titular de Educación ha respondido que "no tiene por qué, es decir, se puede hacer vía telemática y presencial, pero si hay algún caso que se pueda producir por una situación un tanto excepcional, la contemplaríamos".

"No hay ampliación de plazo; los datos de setos días, sobre todo a partir del jueves, es que todo se ha normalizado, las familias han tenido su espacio y su tiempo para poderlo hacer, y creo que los problemas que tuvimos al principio, que nos preocupó mucho no haber dado la respuesta a esa avalancha de solicitudes que se hicieron a través de la red, afortunadamente luego se han podido corregir y todo con normalidad", ha concluido Imbroda.