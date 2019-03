Junta ofertará casi 4.200 plazas más para el primer ciclo de Infantil el próximo curso

Publicado 11/03/2019 15:00:10 CET

La Junta de Andalucía va a ofertar el próximo curso escolar 118.804 plazas en el primer ciclo de Educación Infantil, esto es, 4.176 más en toda Andalucía --3,51 por ciento de incremento-- después de que 93 nuevos centros entre escuelas infantiles y centros de educación infantil hayan solicitado la adhesión al programa, con lo que serán un total de 2.024 en toda Andalucía de los que 171 son de titularidad pública y otros 1.853 de titularidad privada.

Así lo ha trasladado la Junta en una nota durante la visita a Almería del consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda, en el marco de la celebración del Consejo de Dirección Ampliado de la Consejería, lo que le ha llevado a visitar el Centro de Educación Infantil La Esmeralda, en la capital.

Con 12.644 plazas en centros públicos y 106.160 en privados para el próximo curso, Imbroda ha desgranado algunas de las claves sobre el proceso de escolarización de primer ciclo de esta etapa educativa que arranca el 15 de marzo, con las solicitudes de reserva de plazas para los niños y niñas ya matriculados en el curso anterior. El proceso de solicitudes para nuevas admisiones se desarrollará durante el mes de abril.

El titular de Educación y Deporte ha explicado que su departamento "no es ajeno" a las inquietudes de este sector y ha reconocido que "existe una preocupación porque el precio-plaza está congelado desde el año 2009, lo que unido a la subida del salario mínimo interprofesional y otras cuestiones genera una enorme inquietud, de la que ya hemos tenido conocimiento en la Mesa de Infantil que se ha celebrado".

Así, ha apuntado que habrá que analizar "con los recursos disponibles" cómo se puede "ayudar y colaborar". "Queremos que el sector nos vea cerca de ellos", ha dicho ante los medios durante su visita.

Imbroda ha aclarado sobre su plan de acción que, al margen de las iniciativas ya puestas en marcha, y dentro de "una situación compleja por la prórroga de los presupuestos y la elaboración de los del 2019 y del 2020, nos hemos dado de plazo hasta final de curso para hacer nuestra composición de lugar".

El consejero de Educación y Deporte ha valorado el impacto que la educación en la etapa de 0 a 3 años tiene en el rendimiento académico posterior. "Tenemos la intención de seguir ampliando y mejorando la conciliación familiar, de transmitirle a la sociedad que nuestros niños deben tener esta oportunidad porque está demostrado científicamente que tienen mayores y mejores estímulos y mejores resultados a lo largo de su trayectoria escolar", ha apuntado Imbroda.

La Mesa de Infantil se reunió el pasado jueves, con novedades dirigidas a facilitar el acceso a la escolarización en este primer ciclo. Desde este año las familias podrán solicitar, además del centro prioritario, tres más de forma subsidiaria. Respecto a Almería, se adhieren al programa diez nuevos centros, que totalizan 490 plazas. Así, en el primer ciclo de Infantil en la provincia de Almería se ofertan 12.308 puestos escolares, con un incremento de 3,98 por ciento.

"CAPTACIÓN" DE ALUMNADO

Imbroda también se ha referido a los centros escolares que están promoviendo la "captación" de alumnado por la bajada de la demanda debido al descenso de natalidad. "No me parece mal que transmitan sus proyectos educativos, las bondades de su trabajo, que quieran ser y luchen por ser centros de referencia y no se conformen. Porque es una realidad que hay menos niños por el descenso de natalidad y así será mientras no ayudemos a las familias a conciliar mejor", ha valorado el consejero.

Asimismo, cuestionado sobre la inclusión de niños con discapacidad en centros ordinarios, el consejero ha dicho que "es un tema complejo, porque hay familias que tienen niños con una determinada discapacidad que no están de acuerdo con otras con niños con una discapacidad diferente, no hay acuerdo".

"Habrá niños que requieran una atención especial, personalizada, y otros que puedan formar parte de un centro ordinario. Con esto es conveniente no jugar, ni ser frívolos, no todos estos niños pueden tener acceso a un centro ordinario con lo que ello supone. Se han dado casos de acoso a niños de educación especial porque no estaban en su entorno. Hay que valorarlo bien, pero la inclusión dependerá del grado de discapacidad de estos niños", ha añadido.

El titular andaluz de Educación ha estado acompañado en esta visita al Centro Infantil La Esmeralda por la delegada del Gobierno de la Junta, Maribel Sánchez; la delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Antonia Morales; y la parlamentaria del Grupo Socialista Noemí Cruz.

