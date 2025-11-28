La Junta premia a 93 estudiantes andaluces en el octavo Campeonato de Formación Profesional 'AndalucíaSkills'

Los estudiantes de Málaga y Córdoba son los que logran más oros en las Olimpiadas de FP 'AndalucíaSkills' . - JUNTA DE ANDALUCIA

Un total de 93 estudiantes han sido premiados en el octavo Campeonato de Formación Profesional 'AndalucíaSkills', las conocidas como Olimpiadas de Formación Profesional (FP). En concreto, los estudiantes que más medallas de oro han obtenido pertenecen a centros educativos de las provincias de Málaga y Córdoba, con diez y siete, respectivamente.

Además, según ha informado la Junta en una nota, Málaga también ha dominado el global del medallero, con un total de 23 preseas, seguida de Sevilla con 22, Córdoba con trece, Jaén con diez, Granada con ocho, Almería con siete, Cádiz con seis y Huelva con cuatro.

Ha sido en el acto de clausura donde se han entregado las medallas a los alumnos que "mejor han expuesto durante la competición sus habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios". La fase autonómica se ha celebrado en el palacio de Ferias y Congresos (Ifeja) de Jaén, provincia que ha acogido por primera vez este campeonato.

En este contexto, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha subrayado que esta competición ha puesto de manifiesto "la excelencia, el talento y la capacidad de innovación de la FP de Andalucía".

Además, ha resaltado que en estas "olimpiadas" en la que han participado 180 alumnos, 166 tutores y 28 profesores expertos, han servido para "evidenciar el alto nivel educativo de la FP, su estrecha vinculación con el sector empresarial y una oportunidad real de cualificación y empleo".

En esta línea, la consejera ha indicado que "uno de los propósitos centrales de este evento era visibilizar la FP ante la sociedad, permitiendo a los ciudadanos apreciar su verdadero alcance y potencial".

Asimismo, Castillo ha dado la enhorabuena al alumnado participante y, de forma particular a quienes han sido premiados por la calidad de sus trabajos y profesionalidad. También ha hecho una mención especial a los docentes por su "firme compromiso" con la FP. "Vuestro trabajo es fundamental para el progreso de Andalucía y para el futuro de los jóvenes que han elegido estos estudios que facilitan el acceso al mercado laboral", ha subrayado.

De esta manera, los ganadores del campeonato participarán en las olimpiadas nacionales 'Spainskills 2026', que se celebrarán en Madrid el próximo mes de febrero. Tras el encuentro en la capital, los jóvenes finalistas continuarán su trayectoria en 'Euroskills' y 'Worldskills', convocatorias que también se celebran cada dos años y que reúnen a los alumnos de FP que "mejor han demostrado sus habilidades profesionales en los campeonatos nacionales de sus respectivos países".

Por otro lado, la Junta ha señalado que Andalucía ha protagonizado "hitos importantes" en ediciones recientes. En concreto, en el último Campeonato Nacional de FP 'Spainskills 2024', ha sido la comunidad autónoma que más distinciones ha conseguido, con un total de once medallas --siete oros y cuatro platas--. Y, en la edición nacional de 2022, los participantes andaluces han obtenido cinco oros, una medalla de plata y otra de bronce.

Anteriormente el talento andaluz ha brillado en la competición mundial. En las 'WorldSkills 2024' celebradas en Lyon, donde España compitió con un total de 29 estudiantes de FP, Andalucía fue la comunidad autónoma que más competidores aportó a la delegación española. Ha destacado la medalla de excelencia recibida por David Gallardo del Instituto Politécnico Jesús Marín de Málaga, en la modalidad de Instalaciones Eléctricas.

No obstante, el éxito andaluz también se ha visto reflejado en el campeonato 'EuroSkills 2025', celebrado en Herning (Dinamarca), donde Miguel Ángel Abril, del Centro Integrado de FP Hurtado de Mendoza (Granada), y Arturo Maciá, del IES Virgen de las Nieves (Granada), obtuvieron medallas de excelencias en las modalidades de servicio de restaurante y bar y en la de carpintería, respectivamente. Ambos representaron a España frente a 600 jóvenes provenientes de 33 países y fueron reconocidos por su nivel técnico y su profesionalidad.

En cuanto al octavo Campeonato de FP, el encuentro de carácter bienal, organizado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tiene el objetivo de dar visibilidad a la FP y convertirse en un lugar de encuentro para empresarios, universidad, profesorado y expertos para potenciar las relaciones entre el sistema educativo y el tejido empresarial.

De este modo, 'AndalucíaSkills' ha constituido un medio para "estimular" a estudiantes, profesorado y empresas. También es una "plataforma de intercambio y un foro de debate sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos".

Por tanto, el Campeonato Autonómico de FP se organiza como una competición donde se ponen a prueba las habilidades y capacidades de los candidatos en un total de 28 especialidades profesionales. Las pruebas que sucesivamente deben resolver los participantes se plantean como situaciones reales que se pueden producir dentro de un entorno profesional.

En esta edición han participado 180 estudiantes de 85 centros docentes sostenidos con fondos públicos de las ocho provincias andaluzas acompañados por 166 docentes tutores y 28 profesorado experto.

Como novedad de esta edición, la especialidad de Farmacia y Parafarmacia se ha incorporado por primera vez a las competiciones. El resto de modalidades son: Mecatrónica; Diseño Mecánico CAD; CNC Fresado; Soldadura; Fontanería y Calefacción; Electrónica; Desarrollo Web; Instalaciones Eléctricas; Control Industrial; Robótica Móvil; Ebanistería; Carpintería y Floristería.

Así como: Peluquería; Estética; Tecnología de la Moda; Tecnología del Automóvil; Cocina; Servicio de Restaurante y Bar; Pintura del Automóvil; Jardinería Paisajística; Refrigeración y Aire Acondicionado; TI Administración de Sistemas en Red; Cuidados Auxiliares de Enfermería y Atención Sociosanitaria; Escaparatismo y Visual Merchandising y Panadería y Pastelería; Recepción Hotelera.

Asimismo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha contado con la colaboración de 95 empresas de diferentes sectores productivos que han aportado recursos y equipamiento para el desarrollo de las olimpiadas.

Alumnado de distintas familias profesionales han colaborado durante las jornadas de competición, destacando centros como el IES Las Fuentezuelas y el IES Jabalcuz, ambos de Jaén. Además, el campeonato ha contado con un stand informativo del proyecto Eures Transfronterizo Andalucía-Algarve, que tiene como objetivo "favorecer la movilidad justa de empresas y personas trabajadoras entre ambas regiones".

Bajo el liderazgo del Servicio Andaluz de Empleo y del Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal, ha informado al alumnado sobre la posibilidad de realizar prácticas en el país vecino. Son alrededor de 500 personas las implicadas en esta fase autonómica y con una afluencia diaria de unas 1.500 visitas.