La Junta señala la importancia de la formación para la atención a la diversidad en la provincia de Jaén

JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Jaén, Francisco José Solano, ha señalado la importancia de la formación para la atención a la diversidad y a las diferencias individuales en la provincia.

Así lo ha indicado este jueves en la inauguración de una jornada formativa en esta materia, celebrada en el Centro del Profesorado de Jaén (CEP) y que también ha contado, entre otros, con su directora, María José Garrido.

Solano ha destacado que se trata de una "acción formativa pionera en Andalucía". "Surge en respuesta del análisis de detección de las necesidades de atención a la diversidad, en conexión con el currículo y el día a día en el aula llevada a cabo por el CEP y el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de Jaén", ha explicado.

Bajo el título 'Miradas que incluyen. Atendiendo a la diversidad y a las diferencias individuales desde el ámbito educativo, social, sanitario y laboral", en este encuentro han participado 97 orientadores y especialistas de Pedagogía Terapéutica.

Se desarrolla con el objetivo de presentar una guía de recursos para la atención a la diversidad y a la diferencias individuales. El delegado ha destacado que "esta guía pretende ser una herramienta de ayuda a los profesionales de la orientación educativa en la búsqueda de recursos que faciliten la orientación y acompañamiento al alumnado y sus familias, favoreciendo la inclusión educativa y la respuesta a las distintas necesidades del alumnado".

Con esta intención se ha realizado una recopilación de recursos en la provincia de Jaén, que van desde la atención temprana previa hasta la orientación académica y profesional considerándose fundamental para favorecer la inclusión y la atención a la diversidad y a las diferencias individuales, en los entornos educativos y laborales.

A lo largo de la jornada se han llevado a cabo diferentes ponencias y mesas redondas donde han participado agentes de los distintos ámbitos educativo, laboral, salud y de inclusión social, así como una exposición de estand de asociaciones y centros de la provincia de Jaén.

Finalmente, Solano ha subrayado la necesidad de seguir apostando por la realización de estas acciones formativas. "Proporcionan las herramientas y recursos necesarios para dar una respuesta educativa ajustada a las necesidades de cada alumno y alumna, potenciando sus capacidades y ritmos de aprendizaje", ha concluido.