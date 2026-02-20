Más de 1.500 estudiantes visitan el X Salón del Estudiante de Marmolejo (Jaén)

Visita al X Salón del Estudiante, en Marmolejo - JUNTA DE ANDALUCÍA

MARMOLEJO (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

Más de 1.500 estudiantes de las provincias de Jaén y Córdoba han visitado el X Salón del Estudiante, que se ha celebrado en el Pabellón de Deportes Las Visitillas, en Marmolejo (Jaén).

En su intervención, el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, ha apuntado que "este evento se consolida como un punto de encuentro fundamental para la orientación académica y profesional del alumnado de la provincia", configurándose además como "un espacio de motivación y descubrimiento vocacional".

El alumnado ha podido conocer en este salón la amplia oferta educativa y formativa disponible tras finalizar la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. De esta forma, han podido informarse sobre enseñanzas universitarias, ciclos formativos de Grado Básico, Medio y Superior, enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas, así como sobre las diferentes opciones de acceso al empleo y programas de movilidad.

Solano, que ha estado acompañado por el alcalde de Mermolejo, Manuel Lozano, ha subrayado que el Salón del Estudiante es "una herramienta clave para acompañar a nuestros jóvenes en uno de los momentos más decisivos de su trayectoria académica, ayudándoles a tomar decisiones con información rigurosa, actualizada y cercana".

Asimismo, ha puesto en valor el firme compromiso de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con el impulso de la Formación Profesional en la provincia de Jaén, destacando la amplia y diversificada oferta existente.

En este sentido, ha señalado que actualmente se ofertan 317 ciclos formativos, una planificación alineada con los sectores productivos de las distintas comarcas jiennenses, que contribuye al desarrollo económico y al arraigo del talento en el territorio. El delegado territorial también ha resaltado la estrecha colaboración con el tejido empresarial, reflejada en los más de 6.100 convenios suscritos con 2.800 empresas de la provincia, lo que favorece una formación práctica y adaptada a la realidad del mercado laboral.

El evento ha contado con la participación de 60 stands informativos a cargo de distintos centros educativos de la provincia de Jaén en los que se imparten ciclos formativos, Escuelas de Arte y Escuela Oficial de Idiomas, Centro Andaluz de Emprendimiento de Marmolejo, escuelas de formación del SAE, universidades, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, empresas y academias de formación, donde han desarrollado actividades prácticas para acercar al alumnado a la realidad de cada itinerario formativo.